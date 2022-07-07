王毅與布林肯會面前中俄外長高調反對制裁

中美俄

這是一張俄羅斯外交部新聞處發布的照片，2022年7月7日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫和中國外交部長王毅在印度尼西亞巴厘島舉行的20國集團外長會議前的雙邊會議上打手勢。

中美外長利用出席G20外長會議會晤前夕，王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫周四舉行了會談。俄方稱雙方談論的主要涉及俄方對烏克蘭的“特別軍事行動”。

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利用G20外長峰會周五在印尼巴厘島舉行的機會，星期四，中國外長王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫率先舉行雙邊會晤。

俄羅斯外交部發出的文告稱，兩位外長討論了“俄羅斯對烏克蘭的特別軍事行動”，而且，“雙方共同譴責了那些避開聯合國的單邊制裁”，顯然，這裡指的是俄羅斯發動侵烏戰爭以來，西方國家對俄羅斯採取的一系列制裁措施。目前還看不到中方的簡報，不知中國外交部是否會採取與俄方同樣的口吻。

從俄羅斯2月24日發動侵烏戰爭以來，儘管西方國家採取一系列對俄制裁措施，希望從政治上和經濟上孤立俄羅斯，但北京一直與莫斯科維持着良好關係。

中國一直拒絕對俄羅斯侵烏予以譴責，西方曾指責北京在譴責西方對俄制裁的同時試圖向俄羅斯提供軍援。俄烏戰爭前夕，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京在北京發表聲明，宣布中俄合作無上限。

烏克蘭戰爭爆發後，歐美警告北京不能通過軍事的、經濟的對俄援助，來削弱歐美對俄制裁的效力，否則，中國將成為西方制裁的目標。根據美國情報部門的信息，截至目前，至少沒有發現中國幫助俄羅斯規避西方的制裁。

美國國務卿布林肯周四晚間抵達巴厘島，按照計畫，他將與中國外長王毅周六舉行雙邊會談。這也是俄羅斯侵烏以來，布林肯與拉夫羅夫第一次同時出現在印尼，但兩人不會會晤。他們最後一次會面是今年一月在瑞士日內瓦。

美國呼籲把俄羅斯開除出包括G20在內的國際論壇，這一呼籲得到西方國家支持，華盛頓將利用G20外長會議發起抵制行動，以達致最大限度在國際舞台上孤立俄羅斯的目的。拉夫羅夫則稱，“面對西方挑釁，俄國得到了越來越多國家的支持”。