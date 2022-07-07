王毅與布林肯會面前中俄外長高調反對制裁
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中美外長利用出席G20外長會議會晤前夕，王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫周四舉行了會談。俄方稱雙方談論的主要涉及俄方對烏克蘭的“特別軍事行動”。
利用G20外長峰會周五在印尼巴厘島舉行的機會，星期四，中國外長王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫率先舉行雙邊會晤。
俄羅斯外交部發出的文告稱，兩位外長討論了“俄羅斯對烏克蘭的特別軍事行動”，而且，“雙方共同譴責了那些避開聯合國的單邊制裁”，顯然，這裡指的是俄羅斯發動侵烏戰爭以來，西方國家對俄羅斯採取的一系列制裁措施。目前還看不到中方的簡報，不知中國外交部是否會採取與俄方同樣的口吻。
從俄羅斯2月24日發動侵烏戰爭以來，儘管西方國家採取一系列對俄制裁措施，希望從政治上和經濟上孤立俄羅斯，但北京一直與莫斯科維持着良好關係。
中國一直拒絕對俄羅斯侵烏予以譴責，西方曾指責北京在譴責西方對俄制裁的同時試圖向俄羅斯提供軍援。俄烏戰爭前夕，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京在北京發表聲明，宣布中俄合作無上限。
烏克蘭戰爭爆發後，歐美警告北京不能通過軍事的、經濟的對俄援助，來削弱歐美對俄制裁的效力，否則，中國將成為西方制裁的目標。根據美國情報部門的信息，截至目前，至少沒有發現中國幫助俄羅斯規避西方的制裁。
美國國務卿布林肯周四晚間抵達巴厘島，按照計畫，他將與中國外長王毅周六舉行雙邊會談。這也是俄羅斯侵烏以來，布林肯與拉夫羅夫第一次同時出現在印尼，但兩人不會會晤。他們最後一次會面是今年一月在瑞士日內瓦。
美國呼籲把俄羅斯開除出包括G20在內的國際論壇，這一呼籲得到西方國家支持，華盛頓將利用G20外長會議發起抵制行動，以達致最大限度在國際舞台上孤立俄羅斯的目的。拉夫羅夫則稱，“面對西方挑釁，俄國得到了越來越多國家的支持”。