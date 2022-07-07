約翰遜辭職演說稱對取得的政績"感到無比驕傲"

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在內閣辭職潮及保守黨內重量級人物相繼倒戈巨大壓力下，陷入四面楚歌中的英國首相約翰遜周四宣布辭去保守黨黨魁一職，但會暫代首相職務直到新黨魁選出。約翰遜發表演說表示，對現政府取得的政績"感到無比驕傲"。約翰遜宣布辭任後保守黨內競爭已經展開。

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法新社消息，約翰遜在唐寧街首相府外發表簡短演講表示：“保守黨希望有一位新領導人，一位新首相，這是顯而易見的。”

約翰遜表示將啟動選舉新黨魁的程序，下周公布具體的時間表。

約翰遜在演說中稱，對現任政府取得的成就感到無比驕傲："從完成英國脫歐，到解決我們與歐洲大陸長達半個多世紀的關係，並讓英國重新取得透過國會制定自己法律的權力。此外，(這屆政府）讓我們度過這場疫情，以最快速度推出疫苗，並且最早結束封城。在過去幾個月期間，它率領西方對抗（俄羅斯總統）普京對烏克蘭的侵略。

路透社報導，約翰遜也表示，對未能繼續擔任首相感到遺憾。"無法完成這麼多的構想和計畫，這當然令人痛苦。"

約翰遜宣布辭任執政保守黨黨魁後，報道指保守黨內競爭已經開始。英國媒體報道一批繼任黨魁與首相的熱門人選，包括國防大臣華萊士、負責貿易政策的前國防大臣莫佩琳、外交大臣特拉斯、日前辭任財相的蘇納克等。