約翰遜辭職：拜登表示希望繼續與英國"密切合作" 澤連斯基感謝約翰遜對烏克蘭的支持

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美歐多國對英國首相約翰遜辭職做出反應。美國總統拜登表示希望繼續與英國保持"密切合作"；烏克蘭總統澤連斯基打電話感謝約翰遜在最困難的時期給予烏克蘭的支持；俄羅斯發言人表示"不喜歡約翰遜";歐盟則對約翰遜的去職持謹慎態度。

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法新社消息，拜登周四在一份聲明中表示，美國將會繼續與英國保持"密切合作"，特別是在烏克蘭問題上。拜登的聲明並沒有提及約翰遜的辭職僅表示，"英國與美國是最親密的盟友，美英兩國人民之間的特殊關係牢固而持久。”

拜登說：“我期待在一系列優先問題上繼續與英國政府以及美國在世界各地的盟友及合作夥伴密切合作，包括各國保持團結包支持烏克蘭人民，在普京對烏克蘭發動的殘酷戰爭中捍衛民主，並最終讓俄羅斯對其戰爭行為承擔責任。”

另據法新社報道，烏克蘭總統府周四在一份聲明中表示，烏克蘭總統澤連斯基周四打電話給宣布辭職的約翰遜，表示對他的離任感到“傷心”。

澤連斯基感謝約翰遜在在俄羅斯入侵烏克蘭的艱難時刻給予烏克蘭的支持。澤連斯基說，“我們都對這個消息感到傷心。不僅是我，整個烏克蘭都對你寄予同情”。

澤連斯基稱約翰遜是支持烏克蘭"最堅決的西方政治家之一"。他表示，我們毫不懷疑英國政府將會繼續支持烏克蘭，但你的個人領導力和魅力使其更加特別。”

據烏克蘭總統府表示，澤連斯基與約翰遜的電話會談，重點還包括兩國之間的軍事和政治合作以及解除對烏克蘭港口糧食出口封鎖問題。

路透社報導，俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫周四向記者表示，"他（約翰遜）不喜歡我們，我們也不喜歡他"，培斯科夫還說俄方並不關心約翰遜的去留。

法新社報導，不過培斯科夫又表示，希望英國未來由能夠透過對話作出決策的比較專業人士接掌政權，但希望渺茫"。

俄、英關係惡化多年，而自俄羅斯總統普京2月24日派軍入侵烏克蘭以來，兩國關係幾近崩潰。

歐盟與英國因談判英國脫歐問題關係陷入緊張，歐盟希望約翰遜辭職能成為雙方就北愛問題重新展開對話的機會，但在任命新的首相繼任者前，歐盟態度謹慎。前歐盟英國脫歐談判首席代表巴尼耶周四表示，約翰遜去職開啟歐盟與英國關係的新的一頁。而歐盟委員會則是拒絕就約翰遜辭職做出評論。