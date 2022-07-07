FBI局長雷伊指出：中國正預做準備應對武力侵台後國際制裁

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2022年7月6日在倫敦，英國軍情五處處長麥卡勒姆（左）和美國聯邦調查局（FBI）局長雷伊在軍情五處總部出席聯合新聞發布會。他們警告商界領袖，北京決心竊取他們的技術以獲得競爭優勢。

美國聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）6日在倫敦與英國軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）舉行聯合記者會。美國有線電視新聞網（CNN）報導說，雷伊在記者會上指出，中國正在預做準備，若未來北京對台灣採取武力行動，能保護中國經濟避免受國際制裁影響。

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雷伊說：“我們已經看到中國正在設法孤立其經濟免受可能的制裁影響，若他們做了引發國際社會眾怒的事情，能緩衝受到的危害。”

《紐約時報》報導說，雷伊表示：西方企業在中國的投資遠勝於對俄羅斯，中國正在試圖讓外國企業更難配合國際制裁。一旦中國侵略台灣，西方企業會發現他們的手腳都被綁住了，這些多年來建立的外國投資屆時將淪為人質，包含資金擱淺、供應鏈和關係的斷裂等問題，外國企業陷入遵守國際制裁或中國法令的困境。

雷伊並未說明中國侵略台灣的可能性，但他表示，沒有任何理由相信中方減少對台灣的興趣，希望北京從俄羅斯經驗得到高估自身能力而行為的結果。

報道說，雷伊警告，如果中國強行攻擊台灣，那將是“世界上最可怕的商業破壞之一”。

雷伊在演講中敦促在中國開展業務的西方公司保持謹慎。他說，中國一旦入侵台灣，西方在中國的投資可能會崩潰。

雷伊希望北京能夠了解“當你玩得過火”時會發生什麼。他表示，俄烏戰以一種非常具有歷史意義的方式推動志同道合的國家走到一起。