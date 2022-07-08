孫力軍一審開庭：控罪“政轉經”為哪般？

孫力軍一審開庭

中國公安部前副部長孫力軍案今天7月8日在長春市中級法院一審開庭。對他的控罪從一年前的政治層面（政治野心膨脹，私藏私放大量涉密材料...）轉為6.46億元的賄賂，操縱證券和非法持槍。

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據中國最高人民法院網站的消息，吉林省長春市中級人民法院一審“公開”開庭審理中共公安部原黨委委員、副部長孫力軍“受賄、操縱證券市場、非法持有槍支”一案。

長春檢方指控孫力軍在大約20年期間（2001-2020年4月），利用各種官職（從上海市衛生局外事處副處長，到公安部副部長）為某些單位和個人在“企業經營、職務調整、案件辦理”提供幫助，直接或間接收受財物摺合“人民幣6.46億餘元”。

檢方還指控孫力軍在2018年應他人請託，指使有關人員通過“集中資金連續買賣，影響股票交易價格和交易量”，“情節特別嚴重”。

長春檢察機關提請以受賄罪、操縱證券市場罪、非法持有槍支罪，追究孫力軍的刑事責任。

在檢方的這些指控中，唯一可能與政治或人事沾邊的是：孫力軍“非法”持有兩把槍。

據中國最高法網站說，孫力軍在法庭上進行了最後陳述，併當庭表示“認罪、悔罪”。法庭擇期宣判。

孫力軍於2020年初武漢爆發新冠疫情後被派往武漢督導抗疫工作，不久被撤職查辦，然後在2021年9月30日被雙開（開除中共黨籍和公職）。當時指控他的內容是“從未真正樹立理想信念”、“在抗擊新冠肺炎疫情一線擅離職守”、“政治野心極度膨脹”，“政治品質極為惡劣”，“權力觀、政績觀極度扭曲”、“成夥作勢控制要害部門”、“私藏私放大量涉密材料”。其中“私藏私放大量涉密材料”這條讓外界猜測是否涉及武漢病毒研究所的資料。

據維基百科介紹，2022年1月中國央視《零容忍》披露：該案牽涉中國前司法部長傅政華、江蘇省前政法委書記王立科、上海市公安局前局長龔道安、重慶市公安局前局長鄧恢林與山西省前公安廳長劉新雲等多名高官。因此，孫力軍案似乎更像是一起政治案件。

孫力軍生於1969年，畢業於上海外國語學院英語專業，並獲得澳洲新南威爾士大學“公共衛生和城市管理”專業研究生學位。他落馬之前，官至中國公安部黨委委員、副部長。