安倍晉三遇刺身亡：全美降半旗致哀 馬克龍稱日本失去了一位偉大的首相

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日本前首相安倍晉三周五在奈良市演說時遭槍擊，不治身亡。世界各國領導人紛紛表達震驚和哀悼。法國總統馬克龍稱，日本失去了一位偉大的首相；美國總統拜登稱安倍是"美日同盟的捍衛者"並下令全美下半旗致哀。

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法新社消息，法國總統馬克龍表示，"日本失去了一位偉大的首相，他將自己的一生奉獻給自己的國家，也為維護世界平衡付出努力。法國與日本人民同在"。法國前總統奧朗德表示，安倍去世不僅是日本的損失，也是整個國際社會的損失。

美國總統拜登周五透過官方聲明與推特表達對安倍不幸遇難的哀悼。拜登隨後發出公告表示，作為日本史上在位時間最長的首相，安倍是日本人民的驕傲公僕，也是美國的忠實友人。他與美國兩黨總統合作，以深化兩國聯盟，推進自由開放印太區域共同願景。即使在遭到襲擊身亡的那一刻，他也在從事民主事業，為此奉獻一生。為紀念安倍，拜登下令全美降半旗到10日。

美國前總統特朗普在自創社群平台Truth Social留言表達震驚，稱安倍是"真正了不起的人物和領袖"，是"我個人、更重要是美國的真正好朋友"。特朗普讚揚安倍是獨一無二的人物，最重要的是，他熱愛並珍視他的國家日本。"特朗普和安倍是同一時期任職國家領導人，安倍是特朗普就任總統初期就在華盛頓接待的重要國家領導人之一。

正在印尼巴厘島參加G20峰會的美國國務卿布林肯透過聲明表達對安倍遇害的誠摯哀悼。他讚揚安倍是全球領袖，也是美國堅定不移的盟友，他對自由開放印太區域的願景將美日聯盟合作推向新高點。

英國女王伊麗莎白二世周五在發給日皇德仁的哀悼電文中表示，她對日本前首相安倍晉三遭到刺殺一事"深感悲傷"。電文中說："我對2016年會見到訪英國的安倍先生和夫人，保有愉快的記憶。他對日本的熱愛以及不斷加強對英關係的願望顯而易見。"

英國首相約翰遜在推特上寫道:"對安倍晉三遇刺感到極度悲傷，我的心與他的家人、朋友和日本人民同在。在這黑暗和悲傷的時刻，英國與你們站在一起。"

德國總理朔爾茨對這起槍擊事件表達"震驚並深感悲痛"，他推文指出："在此艱難時刻，我們與日本緊緊站在一起。"

歐盟委員會主席馮德萊恩也稱讚安倍是"一位了不起的人物"，強調"對安倍殘忍且懦弱的謀殺令舉世震驚"。

北約秘書長斯托爾滕貝格指出："安倍晉三對選民演說時遭遇令人髮指槍擊，我深感震驚。我的心與他以及他的家人同在。北約與我們緊密夥伴日本人民及首相岸田文雄站在一起。"

另外，韓國總統府青瓦台在聲明中引述總統尹錫悅表示："我向家屬和痛失日本憲政史上在位最久首相及受人尊敬政治家的日本人民致哀。"他並強調，這起槍擊是"不可原諒的犯罪行徑"。

俄羅斯總統普京也向安倍的家屬致唁電，稱安倍是"一位傑出的政治家"。