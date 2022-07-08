安倍遇刺 中國網絡上陰森而絕望的風景

中日關係

2022年7月8日，美國總統拜登在華盛頓的日本大使官邸為星期五在競選中被暗殺的日本前首相安倍晉三在弔唁簿上簽名。站在旁邊的是日本駐美國大使富田浩二。

日本前首相安倍晉三不幸遇刺身亡，全球震驚，中國網絡上卻出現了一道陰森而絕望的風景，不少網民對安倍之死幸災樂禍。

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這種人道情懷缺失的表現引起外界詫異，法國『費加羅報』就有“中國網上歡呼安倍晉三遇刺”的報道，報道說，“在中國網絡上，很少有為安倍晉三流下幾滴‘鱷魚的眼淚的’。網民甚至公開喧嚷他們的喜悅。悲劇發生短短幾分鐘，一條發表在微博 “我希望槍手沒事”的評論，就收到13000個‘贊’，另一個跟帖：“安倍晉三應該忘記仇恨，原諒槍手”，竟收到93000個‘贊’。”

網上貼出的一些照片更讓人跌破眼鏡，如一家小吃店門口掛起紅幡，上面書寫着一排大字：“昨天七七事變，今天安倍再見，為慶祝安倍遇刺身亡，全場V8啤酒買一打送一打”，還有小店打出“慶祝安倍歸西，奶茶買一送一”的橫幅。

他們連一位遭暗殺的政治家都不放過，有分析指與當局多年來的民族主義仇恨宣傳密不可分。費加羅報也驚奇發問，為何向來十分嚴厲審查的中國網絡，卻讓這些比較下流的發泄大行其道？前中共中央黨校教授蔡霞發推評論：這種天良泯滅的罪惡喧囂，9.11悲慘事件發生時大陸也出現過。

有人分析這些網民的表現，只記着被灌輸的歷史仇恨，卻不知七十年代末至2017年，日本對中國巨大的經濟援助。安倍固然被視為鷹派，執政時也曾為中日友好努力過。當然，安倍如同前任，雖然表示不能對日本曾經給亞洲國家人民帶來的苦難視而不見，但也因拒絕為其戰爭暴行作出充分道歉的要求一直讓鄰國中國和韓國憤怒。退出政壇後安倍固然親台抗中，卻不想想這也與北京在台海、南海、東海的咄咄逼人有關。不滿、批評都可以理解，但如此詛咒一位逝者，實在突破人倫底線。

安倍晉三之死讓全球震驚，中國澎湃新聞駐日本記者曾穎直播新聞時一度哽咽落淚，讚揚其“為中日友好作出非常巨大的貢獻”，旋即遭網民圍剿，挖苦其“哭的梨花帶雨”、“不知道的以為死的是令尊”，質疑她“到底是中國記者還是日本記者？” 曾穎稍後在微博“很抱歉自己給澎湃新聞帶來輿論的麻煩”，但她堅持：“任何恐怖主義行為都不應該被狂歡”。並說，“今年是中日友好40周年，我也會一直在這條路上盡自己微薄的力量”。

倒是一直被指帶節奏，曾為鼓吹民族主義立下汗馬之功、曾是『環球時報』前總編的胡錫進堂皇出面，對安倍遇刺表達同情，稱此刻需要把與他之間的政治糾葛放到一邊。但胡錫進畢竟是胡錫進，他在微博視頻警告：“安倍遭暗殺，外部一些勢力卻想利用我們網友的率意表達黑中國……”，好一個“率意表達”!

同日，中國外交部例行記者會上，路透社記者問發言人趙立堅對中國網友們對安倍遭遇槍擊的評論有何看法？趙立堅稱：“對於網民的各種評論我不予置評”，他隨即強調中國政府的立場：“這一突發事件不應該同中日關係關聯起來。”感覺他的表述很撕裂，難道中國網民的表現與中國官方的對日姿態沒有密切關聯？

這條新聞下面的評論區，便有網民響應：“我鄭重聲明，罵安倍晉三純粹是我素質低，與中國無關”，他可能知道中國在世界上的形象是如何被戰狼和網紅們一點一點敗壞的？

另一位網民附和：“絕大多數網友也沒有同情或者戲謔，他們只是把一些無法發泄的情緒投射到了可以發泄的事情上。作為情緒出口，這也並不是什麼太壞的事兒。”至少，他說的有一半是實情，在嚴厲封鎖，瞬時屏蔽的地獄般的網絡上，也只能藉助此類事件發泄了!

這些網民此刻呼嚕嚕呈集團軍殺將出來，對中國的形象自然只有壞處。但網民不是清一色的! 動機也有別，比如推特上有一位“好好先生”回答自己如此“爽”的動機是：“今天遇刺的如果是習近平，我想不管是台灣日本還是你這裡只怕會說出更多更難聽的話出來……”。對方反諷：“你也只能在外網說這個‘如果’，回裡面試試看，分分鐘讓你爽上天”。

有分析指，高壓和封閉的環境下很難容易讓人向好向善，網民所說的沒有地方發泄情緒是真，藉著官方開了一道口子一涌而出，泥沙俱下!

詭異的是，另外一些網民也藉此機會表達另類憤怒情緒，有網友指出，馬來西亞歌手梁靜茹的歌曲『可惜不是你』遭躺槍，不少中國網友在“可惜不是你”的微博話題下留言，說，“怎麼就不是他呢？”網管可能明白影射的是誰，評論被緊急刪除。據說新加坡歌手林俊傑的『會有那麼一天』也被網友用來借題發揮。