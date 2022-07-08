安倍離世 蔡英文表示"痛心遺憾" 台北101點燈悼念"台灣永遠的朋友"

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日本前首相安倍晉三周五上午在奈良市演說時遭槍擊不治身亡。台灣總統蔡英文表示"感到非常痛心遺憾"，稱"安倍是她認識十多年的老朋友，也是台灣最堅定的友人"。安倍提出的"台灣有事等同日本有事，等同日美同盟有事"令人感動；民進黨也表示，安倍前首相是台灣最親近的好友，對他的離世感到深切不舍與痛心。台北101點燈悼念這位"台灣永遠的朋友"。

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中央社報道，蔡英文周五晚間在臉書發文表示，"這些年來，台灣和日本攜手度過許多挑戰，建立深厚的友情，這當中都有來自安倍前首相的支持。記得當花蓮發生地震，安倍前首相親筆寫下'台灣加油'。當台灣的鳳梨遭受打壓，安倍前首相也向國際社會大力推薦台灣鳳梨"。

蔡英文說，台灣也不會忘記，去年台灣疫情嚴峻的時候，在安倍前首相的奔走下，收到來自日本政府的"友情疫苗"。

她表示，安倍前首相也一直非常關切台灣的安全議題。還記得今年3月，她和安倍前首相視訊會談的時候，他也再次提到"台灣有事等同日本有事，等同日美同盟有事"，讓人非常感動。

蔡英文表示相信不只是她捨不得這位老朋友，許多台灣人民也都因為失去最堅定支持台灣的友人而感到悲傷。

台灣的民進黨周五晚間發布新聞稿表示，安倍前首相是台灣最親近的好友，對他的離世感到深切不舍與痛心，並要向安倍前首相的家屬，與日本人民致上最深的哀悼，並盼日本人民度過此艱難的時刻，祈願日本平安。

民進黨舉例安倍多次畏台灣仗義執言，包括明確支持台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）、世衛等國際組織。最近也提出"台灣有事就是日本有事，等同日美同盟有事"，一直與台灣站在一起。

民進黨指出，安倍不只是在政治上力挺台灣，更是在日常生活中處處展現對台灣的真摯友誼，如同親人一樣，處處替台灣奔走出力。民進黨表示，安倍前首相也是民進黨長久以來最溫暖的友人，包括在2010、2011年訪台時與民進黨主席蔡英文會面，在蔡英文擔任總統後，兩人用視訊方式進行歷史性的對談，安倍並在會談中提到再度訪台的願望，兩人並多次在推特上互相留言，不管是地震、颱風、疫情，台日都攜手一起度過難關。

民進黨表示，安倍前首相對區域的民主發展及和平穩定有高度的貢獻，民進黨要再度致上最深的感謝、敬意與不捨，盼台日友好繼續在安倍前首相奠定的強韌基礎上繼續深化。

台北101在周五晚間8時起點燈打字，感謝安倍晉三在台灣最需要幫忙時，永遠站在身旁；點燈內容包含"敬悼 安倍首相"與"台灣永遠的朋友"等。

另據中央社報道，日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡後，中國駐日本大使館發文表示哀悼，並指安倍在首相任內"為推動中日關係改善發展做出了貢獻"。

中國駐日使館發言人8日下午在官網發表只有69字的評論。