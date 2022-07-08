香港強調精準防疫 絕對清零做不到

中國-香港

2022年7月6日，上海，身着防護裝備的工作人員在監控一家商店的入口。在上海和北京發現新病例後，這兩個城市的部分居民被命令接受進一步的檢測，而香港、澳門和其他中國城市仍有嚴格限制。

剛剛於7月1日就任的香港醫務衛生局局長盧寵茂8日表示，香港預防新冠疫情應採取更精準方法，以最小代價達到最大效果。他並且表示，把生活和經濟靜止下來的“絕對清零”，香港做不到。

廣告 繼續瀏覽後續

中央社報道，香港衛生當局周五對媒體介紹香港疫情及最新防疫政策，香港目前疫情嚴重，針對港府在這種情況下仍然暫緩對外來航班採取“熔斷機制”，新任衛生局長盧寵茂說，從1月到6月底，港府已有100次叫停航班，但涉及到外來確診者只有534人。乘飛機入境的確診者平均只佔總確診者的10%，最近更下降至5%，所佔比例不高。

這位官員強調，上述數字顯示，政府實施的“熔斷機制”對大多數入境香港者影響很大。目前正值暑假，港府有必要取消“熔斷機制”，以便海外學子回港。在對外防病毒輸入上，更好的做法是提高核酸檢測，因此政府取消“熔斷機制”後，對入境者增加核酸檢測次數，更快更精準地找到確診者，在防疫上更有效。

他表示，政府需要隔離的是感染者，而不是大批沒有感染病毒的市民，政府的防疫措施是要以最小代價達到最大效果。

中國領導人習近平一直要求“堅持動態清零不動搖”，但盧寵茂表示，在防疫上的所謂“動態清零”，不是“絕對清零”，而是以減少確診數字為方向，不至於危害市民生命健康及醫療系統，他表示，“絕對清零”是把所有生活和經濟靜止下來，這是做不到的。

根據當局數字，香港8日新增2945例確診，其中2748例為本地感染。另外新增3名確診者死亡。