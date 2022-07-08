G20外長會議落幕 法國外長稱俄羅斯陷入“孤立”

G20會議/俄羅斯/法國/印尼

為期兩天的二十國集團外長會議在印尼巴厘島落幕。與會外長呼籲國際社會一致行動，強化多邊主義，確保恢復糧食供應鏈。法國外長科隆納表示，在G20外長會議上俄羅斯陷入“孤立”；古特雷斯強調加強多邊主義是所有人邁向和平世界的唯一途徑。

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法新社消息，參加G20外長會議的法國外長科隆納周五在接受法新社採訪時表示，“俄羅斯是如此孤立，以至於拉夫羅夫在中午發言後離開了會場”。

儘管各國紛紛譴責俄羅斯入侵烏克蘭並指俄羅斯對戰爭引發的全球糧食和能源危機負有責任，但東道國印尼還是邀請了俄羅斯外長拉夫羅夫與會。

法國外長指出，即使是金磚國家、親俄羅斯的主要發展中國家，也都沒有為俄羅斯進行辯護。科隆納表示，“就連中國也表示，'《聯合國憲章》應該作為國際關係的核心'"。科隆納表示相信西方已經成功地聯合起來形成對抗俄羅斯的統一戰線。

美國國務卿布林肯表示，大家已經聽到來自世界各地強烈的一致聲明，必須要結束侵略。他之後在一個不公開的演說中要求俄羅斯容許烏克蘭糧食出口。

為期兩天的二十國集團外長會議周五落幕。與會外長呼籲國際社會一致行動，強化多邊主義，確保恢復糧食供應鏈。

印尼外長蕾特諾在會後記者會上表示，與會者一致認為多邊主義，仍然是解決全球挑戰的最佳方式，全球迫切需要強化多邊主義，政治意願及全球協作對確保多邊主義的成功，至關重要。

蕾特諾並表示，與會者更加關注食品及能源價格飆升問題，認為將妨礙全球復蘇，其中發展中國家所受的影響最大，特別是低收入國家與小島嶼發展中國家，全球迫切需要解決糧食供應鏈中斷的問題，將烏克蘭與俄羅斯的糧食及肥料，重新納入全球市場至關重要。

聯合國秘書長古特雷斯周五在印尼巴里島舉行的二十國集團外長會上發表視頻講話。他表示，加強各國之間的合作是所有人通往一個和平、穩定和繁榮世界的唯一可持續的道路。

古特雷斯認為，這次會議的舉行正值多邊主義和全球治理經歷着極具挑戰性的時刻，國際秩序“面臨四分五裂的風險”。氣候緊急狀況、2019冠狀病毒病大流行、烏克蘭戰爭以及新的和不斷演變的衝突形式，給世界帶來多重危機。

古特雷斯指出，作為此次會議的主題，“加強多邊主義”不是一個選項，而是一種必需。他說，“要能夠避免糧食短缺泛濫、氣候混亂加劇以及不會讓任何國家倖免的貧窮和匱乏浪潮，這是唯一途徑。”

古特雷斯在講話中概述了三個需要採取緊急多邊行動的領域：日益嚴重的氣候緊急狀況，糧食、能源和金融危機，以及從疫情中恢復的不平等現象。

古特雷斯對各國外長說，“你們代表的是主要經濟體以及全球80%的排放量，防止氣候危機造成最嚴重影響的責任很大程度上落在了你們肩上”。