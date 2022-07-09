上海醫院持刀砍人案 警方稱4人傷

上海瑞金醫院砍人案

上海一家著名醫院今天發生一名男子持刀砍人案，據警方說，有四人受傷。行兇動機目前無消息透露。路透社說，這是自6月初上海解除疫情封鎖後發生的第二起刺殺事件。

廣告 繼續瀏覽後續

星期六（7月9日）一名男子在上海一家著名醫院傷了四人，然後被警察開槍打傷，成功制服。

警方在一份聲明中說， 今天近午時分，一些救助電話從上海瑞金醫院打來，“警方迅速趕到現場，發現一名男子在醫院的七樓用刀挾持一群人”。“當嫌疑人試圖攻擊人質和警察時，警察開槍將其打傷並制服”。

法新社的報道說，據警方說有四人受傷，在醫院接受治療，傷勢沒有明顯危及生命。

但據財新網報道，7月9日上午發生在上海知名三甲醫院瑞金醫院的砍人事件，有多名兒童和醫護被砍傷。

路透社報道說，周六，上海一家知名醫院有四人被持刀歹徒打傷，這是自6月初上海解除對冠狀病毒（COVID-19）疫情的封鎖後發生的第二起刺殺事件。

社交媒體上的視頻顯示，人們從旋轉門下爬出醫院，而醫生們則帶着他們的病人跑出來，一些人坐在輪椅上，還有一個人躺在移動床上，場面混亂。

在一段視頻中，人們看到一段樓梯的大理石表面上有一長串血跡。

在醫院封鎖後一位來檢測的上海居民說："這非常令人震驚"。她拒絕透露自己的名字。她說："這非常令人絕望。這個社會發生了什麼？"

路透社說，在中國，醫院對許多人來說是熱點，他們面臨的問題包括：非法買賣預約掛號，看病排長隊，以及可能推高治療費用的腐敗問題。

病人攻擊醫生的報告也很常見。

一名警察告訴外面的圍觀者，瑞金醫院已被封鎖，所有的預約都被取消。

本周一，在上海市中心的靜安區街頭，一名男子持刀瘋狂刺傷人後被捕。