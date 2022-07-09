中國豬肉價格飆升，6 月份通脹加劇

中國/經濟

7月9日星期六公布的中國官方數據顯示：六月份中國通脹率加劇，主要原因是食品價格上漲，其中包括消費量最高的豬肉產品。相對而言，儘管中國受烏克蘭戰爭導致全球食品價格飆升影響較小，但豬肉價格上漲可能破壞這種相對穩定的局面。

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六月份，居民消費價格指數（CPI）同比上漲2,5%，符合此前預期。由於除豬肉以外的大多數食品價格下跌，消費者物價指數與五月份相比下降了零點二個百分點。

中國國家統計局透過一份公報指出：由於“供應增加、物流改善”，新鮮水果和蔬菜、蛋類和海鮮價格下降。不過，另一方面，由於“疫情趨穩，消費需求增加”，因此“豬肉價格繼續上漲2,9%。上個月，豬肉價格同比上漲超過30%。

法新社報道指出：豬肉價格上漲引發政府擔憂，當局正在考慮動用國家豬肉儲備來穩定價格。為了降低價格，政府經常會將豬肉庫存投放市場，特別是在農曆新年等需求高峰期。自2019年爆發豬瘟導致中國豬群大量減少以來，當局一直密切關注豬肉價格。

此外，國家統計局數據顯示：食品和汽油價格同比分別上漲2.9%和33.4%。新鮮水果和機票價格同比分別增長19%和28.1%。生產價格指數（PPI）與去年相比上漲6.1%，略低於5月份的數據。

國家統計局指出：國際原油價格的變化“引發了中國國內相關行業的價格上漲“。不過，由於需求下降以及 “投資增長放緩”，鋼鐵、水泥行業的價格紛紛下跌。