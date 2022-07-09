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台灣政壇公認安倍是「最友台日相」原訂七月訪台祭拜李登輝

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Pedestrians are silhouetted against a large public video screen showing an image of former Japanese prime minister Shinzo Abe in the Akihabara district of Tokyo on July 8, 2022, after he was shot and killed in the city of Nara. - Abe was pronounced dead on July 8, the hospital treating him confirmed, after he was shot at a campaign event in the city of Nara earlier in the day. (Photo by Toshifumi KITAMURA / AFP)
Pedestrians are silhouetted against a large public video screen showing an image of former Japanese prime minister Shinzo Abe in the Akihabara district of Tokyo on July 8, 2022, after he was shot and killed in the city of Nara. - Abe was pronounced dead on July 8, the hospital treating him confirmed, after he was shot at a campaign event in the city of Nara earlier in the day. (Photo by Toshifumi KITAMURA / AFP) AFP - TOSHIFUMI KITAMURA
作者： 台北特約記者 陳民峰
7 分鐘

安倍晉三被台灣政壇公認是對台灣最友好的日本首相，昨天遇刺身亡後，台灣政治人物紛紛表達懷念；台灣官方並透露，安倍才剛接受台灣的邀請，原定七月要到台灣訪問，紀念已故前總統李登輝逝世兩周年，不料天人永隔。

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安倍任內曾將作為對台窗口的日本公益財團法人交流協會，改名為公益財團法人日本台灣交流協會；曾力挺台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協議」（CPTPP）與世界衛生大會（WHA）。

去年12月，安倍接受台灣「國策研究院文教基金會」邀請以視訊方式發表演說時，除表態支持台灣加入CPTPP，也表示對台灣的武力侵犯，無論在地理或空間，對日本都是重大危險，日本無法容許。他強調，台灣有事等同日本有事，也可以說是等同日美同盟有事。

安倍當時還補充，要北京領導階層，尤其是中國國家主席習近平「絕對不能誤判」。當時台灣駐日代表謝長廷曾形容，安倍演說後，這套說法很快成為日本政壇的共識，當然也立刻引來了中國大陸的抗議。

今年2月，安倍加碼呼籲美國果斷拋棄對台「戰略模糊政策」，並說，日本的與那國島距離台灣僅有110公里，中方若要確保廣泛的空中優勢，將會涵蓋到日本的領空，重申「台灣有事就是日本有事」。

今年3月，安倍曾與台灣總統蔡英文視訊對話；在俄烏戰爭爆發後，4月他也在美國媒體發表文章，呼籲美國應調整戰略模糊政策，明確表達協防颱灣的決心。

台灣駐日代表謝長廷透露，上周才陪同台灣日本關係協會會長蘇嘉全拜訪安倍晉三，邀請安倍到台灣訪問，他已爽快答應，原定七月訪台。

安倍曾於2010年擔任眾議員期間參訪台灣，拜會李登輝與總統馬英九、民進黨主席蔡英文等政要。他與李登輝交情很好，李登輝辭世後，安倍晉三多次表達希望訪問台灣，要前往李登輝墳前祭拜。

台灣總統府發言人張惇涵表示，安倍是國際社會重要領袖，更是台灣最堅定的朋友，蔡英文總統得知安倍遇刺身亡後至感痛心遺憾，並代表台灣政府及人民致以最深切的哀悼。蔡英文認為，不僅國際社會失去一位重要領袖，台灣也失去了一位重要摯友；政府嚴厲譴責暴力不法行為。

前總統馬英九辦公室也表示相當震驚悲傷，並譴責暴力。安倍2010、2011年兩度訪台，馬英九都曾和他會晤，就台日關係深度交流意見。馬辦表示，2012年安倍回任首相後，來年和台灣簽署「台日漁業協議」，都是見證台日友好的里程碑，足以印證安倍對台灣的長期友誼。

台北101大樓8日晚間8時起，在高樓外牆打出燈光字幕，感謝安倍晉三在台灣最需要幫忙時，永遠站在身旁；燈光字幕的內容包含「敬悼安倍首相」、「感謝安倍首相」以及「台灣永遠的朋友」等，表達台灣人民的緬懷哀悼。

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