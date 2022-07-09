台灣政壇公認安倍是「最友台日相」原訂七月訪台祭拜李登輝

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安倍晉三被台灣政壇公認是對台灣最友好的日本首相，昨天遇刺身亡後，台灣政治人物紛紛表達懷念；台灣官方並透露，安倍才剛接受台灣的邀請，原定七月要到台灣訪問，紀念已故前總統李登輝逝世兩周年，不料天人永隔。

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安倍任內曾將作為對台窗口的日本公益財團法人交流協會，改名為公益財團法人日本台灣交流協會；曾力挺台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協議」（CPTPP）與世界衛生大會（WHA）。

去年12月，安倍接受台灣「國策研究院文教基金會」邀請以視訊方式發表演說時，除表態支持台灣加入CPTPP，也表示對台灣的武力侵犯，無論在地理或空間，對日本都是重大危險，日本無法容許。他強調，台灣有事等同日本有事，也可以說是等同日美同盟有事。

安倍當時還補充，要北京領導階層，尤其是中國國家主席習近平「絕對不能誤判」。當時台灣駐日代表謝長廷曾形容，安倍演說後，這套說法很快成為日本政壇的共識，當然也立刻引來了中國大陸的抗議。

今年2月，安倍加碼呼籲美國果斷拋棄對台「戰略模糊政策」，並說，日本的與那國島距離台灣僅有110公里，中方若要確保廣泛的空中優勢，將會涵蓋到日本的領空，重申「台灣有事就是日本有事」。

今年3月，安倍曾與台灣總統蔡英文視訊對話；在俄烏戰爭爆發後，4月他也在美國媒體發表文章，呼籲美國應調整戰略模糊政策，明確表達協防颱灣的決心。

台灣駐日代表謝長廷透露，上周才陪同台灣日本關係協會會長蘇嘉全拜訪安倍晉三，邀請安倍到台灣訪問，他已爽快答應，原定七月訪台。

安倍曾於2010年擔任眾議員期間參訪台灣，拜會李登輝與總統馬英九、民進黨主席蔡英文等政要。他與李登輝交情很好，李登輝辭世後，安倍晉三多次表達希望訪問台灣，要前往李登輝墳前祭拜。

台灣總統府發言人張惇涵表示，安倍是國際社會重要領袖，更是台灣最堅定的朋友，蔡英文總統得知安倍遇刺身亡後至感痛心遺憾，並代表台灣政府及人民致以最深切的哀悼。蔡英文認為，不僅國際社會失去一位重要領袖，台灣也失去了一位重要摯友；政府嚴厲譴責暴力不法行為。

前總統馬英九辦公室也表示相當震驚悲傷，並譴責暴力。安倍2010、2011年兩度訪台，馬英九都曾和他會晤，就台日關係深度交流意見。馬辦表示，2012年安倍回任首相後，來年和台灣簽署「台日漁業協議」，都是見證台日友好的里程碑，足以印證安倍對台灣的長期友誼。

台北101大樓8日晚間8時起，在高樓外牆打出燈光字幕，感謝安倍晉三在台灣最需要幫忙時，永遠站在身旁；燈光字幕的內容包含「敬悼安倍首相」、「感謝安倍首相」以及「台灣永遠的朋友」等，表達台灣人民的緬懷哀悼。