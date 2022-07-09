安倍晉三遭槍擊身亡 奈良縣警方承認安保疏失

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日本前首相安倍晉三周五在奈良助選時遭槍擊身亡，日本警方周六承認對安倍的安全保衛存在疏失。中國總理李克強向岸田文雄致唁電對安倍晉三突遭不幸辭世表示深切哀悼。

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路透社消息，安倍的遺體已運抵東京，包括日本首相岸田文雄在內的多位日本政要前往弔唁。

奈良縣警察本部長鬼塚友章周六在記者會表示，無法否認安倍晉三的安保出現問題。

日本英文媒體"日本時報"（Japan Times）報導，儘管政治暴力和槍枝犯罪在日本極為罕見，但安倍遭槍擊引發各界對這次助選演講安保措施是否充分提出質疑。

鬼塚友章周六傍晚承認，在保護安倍方面存在疏失。他指出："我認為不可否認的是，前首相安倍的防護和維安措施有問題"。他並表示"我感到富有責任”。他稱，警方將分析案情並進行必要的改革。

奈良縣警方官員稍早曾告訴記者，在這場助選演講活動中要求部署維安警力是"突然"的決定。不過，基於安倍的公開形象，外界仍質疑他的維安措施過於鬆懈。

另據日本媒體周六引述警方報導，殺害前首相安倍晉三的兇嫌山上徹稱，安倍和一個宗教團體有關，而山上怪罪這個團體害他母親破產，因此他花費數月時間計畫這次刺殺行動。

山上徹也現年41歲，待業中，他被確認是電視一再重播畫面中從後方不動聲色接近安倍的兇嫌。

路透社根據鄰居的描述報導，山上的性情孤僻，即使有人與他交談，他也不回應。

日本共同社引述調查人員的話報導，山上認為安倍曾經推廣某個宗教團體，而他的母親就是為了捐獻給這個團體以致破產。

共同社和其他日本媒體引述山上告訴警方的話說："我母親沉迷於一個宗教團體，我怨恨這個團體。"報導並未透露團體名稱。

另據中國媒體報道，中國總理李克強向日本首相岸田文雄致唁電，對安倍晉三突遭不幸辭世表示深切哀悼。

李克強表示，安倍晉三曾經為推動中日關係改善發展作出積極貢獻。他同安倍多次會晤，就促進兩國關係進行有益交流，願意與岸田文雄加強溝通對話，推動中日關係持續健康穩定發展。