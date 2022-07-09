斯里蘭卡動蕩局勢升級 總統拉賈帕克薩宣布下周辭職

斯里蘭卡/示威/政治/危機

斯里蘭卡因經濟危機引發的動蕩局勢持續升級。總理維克勒馬辛哈周六在眾怒下宣布辭職後，總統戈塔巴亞·拉賈帕克薩同意下周下台。首都科倫坡爆發大規模抗議活動，拉賈帕克薩被迫逃離他的住所。

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法新社報道，議會議長阿貝瓦達納周六在電視上表示，“為了確保和平過渡，總統拉賈帕克薩表示他將在7月13日辭職”。

周六，總統的兩名親信已經辭職：包括通訊社社長Sudewa Hettiarachchi 和媒體宣傳部長Bandula Gunawardana，後者也辭去了總統黨領袖的職務。

數以千計示威者周六闖入總統拉賈帕克薩的官邸，要求他辭職，而總理維克勒馬辛哈的私人官邸，晚上也被示威者縱火。維克勒馬辛哈較早時召集政黨領袖舉行緊急會議，並接受建議願意辭職，為成立所有黨派組建的團結政府讓路。

不過，總理的辭職表態並沒有平息民憤，示威者焚燒了他在首都科倫坡的住宅，他本人則已逃往安全地點。

法新社報導，維克勒馬辛哈辦公室發布聲明稱：抗議民眾闖入總理的私人住宅，並在宅內縱火焚燒。

社群媒體上流傳的影片顯示，示威民眾放火後高聲歡呼。警方表示，目前尚無人員傷亡通報，且維克勒馬辛哈和他家人事發時都不在住所內。

據一位國防消息人士告訴法新社，總統拉賈帕克薩已被護送到一個安全的地方。守衛官邸的士兵向空中開槍，以阻止抗議者靠近總統官邸。

據消息人士透露，總統拉賈帕克薩登上了一艘軍艦，前往該島南部的領海。

斯里蘭卡曾經是一個讓印度人羨慕的中等收入國家，但在2019年的新冠疫情和恐怖襲擊後，旅遊業凋敝導致經濟遭受重創。由於斯里蘭卡經濟崩潰、民生物資極度短缺，民眾4月起發起數波大規模示威，迫使當時的總理下台。民眾指責2005年上台的總統拉賈帕克薩一系列錯誤的舉措造成經濟每況愈下，使斯里蘭卡陷入1948年獨立以來最嚴重的危機。