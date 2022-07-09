時代雜誌稱安倍改變了日本在世界的地位

安倍遇刺

2022年7月9日，在印度艾哈邁達巴德，人們手持蠟燭和海報，參加為日本前首相安倍晉三舉行的祈禱儀式。

美國各大媒體連日報道前日本首相安倍晉三遇刺身亡的消息。

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《時代》雜誌9日在推特公布將於15日發行雜誌的封面，封面是因槍擊身亡的日本前首相安倍晉三。封面以黑白色調為主，以示悼念安倍。《時代》雜誌在文章中寫道，安倍改變了日本在世界的地位，直到最後他都是日本政壇一言九鼎的人。

《紐約時報》8日刊文，稱安倍晉三出身於一個堅守民族主義的政治家族，他從2012年開始擔任日本領導人，將近八年的連續任期創造了歷史。文章稱安倍的長期執政在他的兩個主要抱負上取得了部分勝利：在戰後數十年的和平主義之後解除對日本軍隊的束縛，以及通過一個名為安倍經濟學的計畫啟動和徹底改革本國經濟。

《華盛頓郵報》刊載美國前國家安全顧問博爾頓（John Robert Bolton）的文章指出：“安倍理解中國構成長期的、甚至是事關存亡的威脅，以及這一威脅擴散的後果。”“美國人應該認識到安倍晉三對我們國家的重要性。他相信日本完全有能力在全球事務中發揮核心和負責任的作用，成為對抗中國和朝鮮的一員。”

《美國之音》引述台灣淡江大學日本政經研究所所長蔡錫勳表示，2021年9月安倍晉三向台灣智庫進行視訊演講時曾說過“台灣有事就是日本有事，日本有事就是美日同盟有事”，並在俄烏戰爭時期呼籲美國對台戰略應更為清晰。蔡錫勳說，現今日本政壇中，除了安倍晉三之外，缺乏親台又有份量的政治人物。安倍的離世如同2021年李登輝過世，台日之間突然失去了靈魂人物。

美國有線電視新聞網（CNN）引述國際安全工業委員會日本主任斯諾（Nancy Snow）報導說，“槍擊安倍事件將永遠改變日本”，“這不僅罕見，而且在文化上的影響深不可測”。