柏林《日報》：安倍晉三是一位有毅力的右翼保守政治家

安倍遇刺

德國媒體對日本前首相安倍晉三被謀殺普遍感到震驚，並對安倍晉三的政治生涯做出了評價。

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美因茨出版的《彙報》指出：這是在重大地緣政治危機中發生的一次政治謀殺。這就是為什麼日本前首相安倍晉三的被謀殺對整個世界來說都是一個重要時刻，無論對該案件的調查結果如何。安倍晉三是過去20年間，日本政壇的決定性人物。他是該國近代史上任期最長的首相。他從東京出發，牽動了世界的許多神經。保守派的安倍晉三也是一個高度分化的人，他被許多腐敗醜聞所困擾。有一點是明確的：沒有了他，東京就失去了一個穩定之錨，西方也失去了一個有明確外交政策指南的盟友。

《商報》表示：安倍晉山被視為是日本經濟和外交政策的設計師。他被謀殺可能對日本的選舉和政治產生深遠的影響。

就中國國家主席習近平以中國政府，人民和他個人的名義對安倍晉三突遭不幸去世表示深切哀悼一事，德國多份媒體表示了特別關注。《明鏡》周刊指出：儘管中日關係目前處於緊張狀況，但習近平還是對這位日本前政府首腦的去世向日本發了唁電，並對安倍晉三的家人表示了慰問。最近，日本和中國在東海鑽探天然氣的問題上反覆出現邊界爭端。但在安倍晉三擔任政府首腦期間，他為實現與中國的經濟和政治和解做出了努力。

柏林出版的《日報》則認為：安倍晉三政風腐敗，而且是個堅持不懈的右翼保守政治家。比如，有關對日本戰爭罪行的認知，例如強迫所謂的慰安婦賣淫或南京大屠殺等，他都沒有列入議事日程。 相反，他與美國調情並專註於經濟聯盟。他的政治受到爭議，但他給日本帶來了長時間的政治穩定。