澳門"清零"封賭場 將暫停非必要工商活動7天

澳門/清零/疫情

為拚疫情清零，澳門終於決定暫時封閉賭場。澳門政府周六宣布，7月11日至18日，暫停所有工商業活動的公司和場所的運作，社會民生必要場所不受影響。澳門"清零"政策使博彩業備受打擊。

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據澳門政府網，澳門行政法務司司長張永春周六下午在疫情記者會宣布，為控制疫情的傳播，行政長官賀一誠將頒布批示，自2022年7月11日至7月18日，暫停所有從事工商業活動的公司和場所的運作，但維持社會必要運作及居民生活所需的公司或場所不受影響。

張永春表示，根據行政長官批示，須停業場所包括娛樂場。下周繼續要求公共部門關閉，只提供緊急服務。同時要求具備條件的在家辦公。

他指出，提供基本公共服務以及維持社會必要運作所需的公司或實體可以繼續營運；街市、超市、餐廳、飲料場所、飲食場所、藥房、衛生護理場所等維持居民生活所需的場所必須繼續維持運作。

張永春表示，此前電影院、美容院、酒吧、理髮店及向公眾開放的泳池等場所繼續關閉；餐廳、飲料及飲食場所繼續只能提供外賣，不能內用。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心副主席歐陽瑜表示，在具備條件持續進行密集式核酸檢測的前提下，目前是適合時機採取進一步措施，使社會進入相對靜止的狀態，加快達到"動態清零"的目標。

她表示，未來一周將透過多輪的全民核酸檢測，持續加強發現社區隱藏病例的力度；同時，配合人員流動限制措施，一旦發現陽性個案時，可更有效追蹤，加快截斷傳播鏈，進一步降低病毒在社區蔓延的風險。

據官方通報，澳門昨天新增71例陽性個案，自6月18日爆發本土疫情迄今，累計1374例。儘管進行多輪全民檢測，但社會面病例仍持續檢出。

法新社稱，上周當局關閉了澳門博彩股份公司旗下的新葡京賭場酒店，這是澳門地標性建築，由於出現13例，500多人被關在賭場。這是澳門兩年多來首次關閉博彩場所。

中國"清零"政策是世界上最嚴厲的防疫措施，長達數周的隔離和有針對性的封鎖，摧毀了澳門賴以生存的旅遊收入，更導致博彩業備受打擊。澳門賴以為生的博彩業，因這波本土疫情重擊，營運已奄奄一息。儘管此前官方未封賭場，但據報導，賭場內的賭桌幾乎空無一人，有賭場一整天來客僅10多人。