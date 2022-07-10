唐山教師因指狂歡安倍去世的網民是“支那劣根奴”被查

唐山教師/

這名教師引述《禮記·曲禮上》“鄰有喪，舂不相，里有殯，不巷歌” 說：“今之土地，人性扭曲，靈魂骯髒醜陋，愧不如先祖古人”。

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日本前首相安倍晉三7月8日在奈良競選講演中遇刺身亡後，中國網絡出現大批網民狂歡和幸災樂禍的留言。

唐山師範學院中文系退休教師石文瑛在其筆名瀟元的微博發文說“關於安倍先生遇刺，我很慶幸，在我的微信朋友圈沒有看到歡呼雀躍的支那劣根奴。道不同不相為謀！”「抱拳」「抱拳」「抱拳」

她還引述《禮記·曲禮上》“鄰有喪，舂不相，里有殯，不巷歌” 說：“今之土地，人性扭曲，靈魂骯髒醜陋，愧不如先祖古人”。

這位教師的言論引來大批網民的批評和人肉搜索。結果，網民湧入唐山師範學院官方微博，要求懲處。

石文瑛回應道：“看到底下的評論，我為我的民族感到羞愧”！“歌德說：一個道德敗壞的人，唯一讓他高興的事，就是別人倒黴了。一些人在低劣時，除了喜歡看到別人的不幸，已無其他樂趣可言”！「難過」「難過」「難過」

唐山師範學院則在7月9日貼出關於“石文瑛發表錯誤言論”的聲明稱，石文瑛原是唐山師範學院中文系教師，已於2017年9月退休”。該聲明還說，校方對“近日，石文瑛在個人微博帳號就某焦點事件發表錯誤言論高度重視，已成立專項調查組，將依紀依規嚴肅處理”。

不過，在網民狂歡安倍身亡當天，中國國家主席習近平和夫人彭麗媛，及中國總理李克強，都向日本首相岸田文雄及安倍的夫人發了唁電，“對安倍晉三的不幸辭世”，表示“深切哀悼”。

儘管如此，據中央社今天10日的報道說，現今已看不到石文瑛的微博，其微博顯示：“該帳號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看”。