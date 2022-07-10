布林肯：美預期拜登與習近平可能在未來幾周進行談話

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正在曼谷訪問的美國國務卿布林肯周日表示，美國預期總統拜登與中國國家主席習近平可能在未來幾周內進行對話，布林肯並呼籲中國支持緬甸恢復民主。布林肯周一將增加訪日行程，弔唁日前遇刺身亡的日本前首相安倍晉三。

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路透社報導，周日在曼谷舉行的記者會上，布林肯表示，美國方面期待總統拜登與中國國家主席習近平將在未來幾周內有機會進行對話。

不過，布林肯被問到拜登和習近平是否會在11月在印尼巴厘島舉行的G20峰會上首次舉行面對面會晤時表示，無法預測將發生什麼事，也尚未確定美國會派誰出席同月在泰國舉行的亞太經合組織峰會。

周日在泰國訪問的美國國務卿布林肯與緬甸民主人士會面，布林肯表示不會放鬆對緬甸軍政府施壓，他並敦促中國和東盟向緬甸政權施壓，執行去年4月達成的五點共識，停止暴力，並釋放囚犯。

布林肯承認美國制裁緬甸軍政府的策略並未奏效，但他承諾，雖然美國將對抗俄羅斯侵略烏克蘭視為優先要務，但仍會關注緬甸。

布林肯並要求東盟敦促緬甸政權兌現做過的承諾。緬甸軍政府去年4月曾與東盟達成"共識"，其中包括與反對派對話。

布林肯此前剛與中國外交部長王毅在印尼巴厘島對談。布林肯沒有對王毅近期訪問緬甸提出批評，但要求北京支持國際呼籲緬甸恢復民主。

另據美國國務院表示，正在泰國訪問的美國國務卿布林肯，周一將在原定的亞洲行程中增加東京一站，弔唁日前遇刺身亡的日本前首相安倍晉三。

美國國務院發表聲明稱，布林肯在東京期間將與日本高層官員會面。聲明表示，美日同盟是印太地區和平與穩定的基石，並且從未如此強大。

日本政府相關人士透露，正在協調首相岸田文雄在周一上午接受布林肯的禮節性拜訪。

布林肯此次亞洲之行包括在印尼出席二十國集團外長會議，他原定在結束泰國的行程之後回國。