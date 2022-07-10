拼經濟 拼清零？ 習李繼續博弈

中共二十大前瞻

中國總理李克強最近很活躍。分析指這與習近平搞清零搞砸了經濟有關。民間有“清零清空了經濟”的說法，經濟權重回國務院，李克強好像回到了前台。

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一個輕鬆一個凝重

網上廣泛傳播着李克強7月9日在福建晉江考察的視頻，他微笑着向民眾揮手致意，不斷與擁擠的民眾呼應，似乎他近來推行的一系列救經濟行動受到民眾的歡迎？反正，他顯得比較輕鬆。

這與中共總書記習近平7月1日在香港主持回歸25周年暨新政府就職儀式對比鮮明，習近平表情凝重，所有官員戴着口罩，與習主席保持嚴格的距離，氣氛很嚴重。說是慶祝香港回歸25周年，沒有一點喜慶的樣子。

李克強去福建視察，主持召開東南沿海省份政府主要負責人經濟形勢座談會，強調穩經濟還需付出艱苦努力，他並沒有提“清零”二字，他這樣表述：“高效統籌疫情防控和經濟社會發展”。他還說，“無論國際形勢如何變化，中國都堅定擴大開放。要繼續以開放促改革促發展，穩外貿穩外資，更好參與國際競爭與合作。”

李克強最近一系列行動都是這個邏輯，說白了，防疫固然不可掉以輕心，但更重要的是不能忘記經濟社會發展。官方的新華社『半月談』6月21日評論就傳達了這一信息：穩經濟，“這是一項比疫情防控更為艱巨的任務，必須保持充分的憂患意識和強烈的緊迫感。”經濟搞不上去，甚至都沒有清零的本錢。

中國經濟在2020年秋季後得以恢復，後來變得形勢嚴峻，與習近平的清零封城有重大關係。五月以來，李克強採取了一系列“救經濟”行動，5月25日，李克強罕見召開全國十萬官員抓經濟電視電話大會，強調穩住經濟大盤，強調保就業保民生。6月初，推出反對清零一刀切的“九不準”措施，6月8日，李克強指出經濟下行壓力依然突出，要堅持對外開放，他說這是中國的基本國策。

中國經濟問題很嚴重，不要說彭博經濟有關中國經濟增長率今年有可能跌至2%的危險，官方智庫中國社會科學院7月4-5日公布的針對下半年就業和消費最新分析報告也證實了經濟下行的嚴峻趨勢，報告指出：中國5月份的就業數據表現出兩大特點：一是疫情推升大城市失業率，二是千萬大學生畢業帶來青年失業率繼續上漲。

報告稱，中國失業率的持續攀升和結構性失業問題的存在，說明市場有效消費的恢復形勢仍不容樂觀，實際消費需求和消費能力的恢復還需時日。

即使如此，習近平也沒有絲毫放鬆清零的意思。6月28日，他在武漢甚至表示，“寧可暫時影響一點經濟發展”，也要繼續清零!

習近平能挺下去嗎

BBC 7月9日在題為『中國新冠病毒“清零”政策對習近平造成危險』的文章說，“世界其他地方都在試着與新冠病毒共存之際，中國是唯一仍然將抗疫視為第一要務的重大經濟體。”

為落實習得清零政策，各地實施的封區、封城，產生了嚴重的次生災害，人民還能忍受到何時？報道稱：“如果共產黨還沒有對這一切有所擔心的話，它現在應該要擔心了。假如居民再次被強制圈禁在家中，不難想象上海會出現的騷亂。”

報道分析中國至今還要清零，因為清零變成了一項政治挑戰。習近平取消了任期界限，可以繼續掌權，權利高層即便有人想阻止也沒有太多機會，文章認為要阻止需要幾個條件：政治機制(比如黨代表大會)；緊急事件(比如一次重挫經濟的疫情)；應對以上危機失敗；有足夠的黨員認定，繼續讓習近平掌權的風險大於反對他的風險。文章指出，很難想象最後一個條件距離現實有多遠。

中共最高決策層為什麼還是不斷強調“堅持清零不動搖“，上述分析認為，這說明對”清零“政策的懷疑已經在相當高的層面上存在。

報道說，“要說權力高層當中沒有人提出問題，將會很令人意外。好多個世代以來，中國的經濟一直是最重要的優先項，而新冠正在破壞它。”文章的結論是，在距離中共20大召開還有幾個月的時候，讓習近平放棄清零為時已晚，“習近平必須挺過去”。

但這樣挺下去是否給中國帶來多麼嚴重的經濟後果呢？法國塞爾齊-巴黎大學教授張倫對本台表示，“這種體制性的瘋狂就是如此，最高領導人他有自己的利益，他不管天下蒼生死活，他最大的考慮就是能不能控制自己的權力，自己的權力能不能穩固，一切都圍繞這一點來運作。”

何況，“這同時涉及到習近平不願調整清零政策的另一個重要的現實政治因素。二十大的權力承繼重組，是理解最近幾年中國政治的鑰匙。”

“現在是各方博弈的關鍵時刻。在這麼一個背景下，習近平是絕對不可能輕易吐口放棄清零的，因為這是他的招牌，哪怕會造成極其嚴重的惡果。這就是前一段所謂清零造成如此大後果依然得以繼續的原因。即便是他最終不得不調整，也永遠不會承認他之前做的是錯的，依然會說做的是對的，也會說成是那清零模式勝利的結果。因為中共這種政治體制，領袖是英明、正確的化身，領袖認錯就是權威的喪失。”

問題是，習這樣下去會不會把自己推到他所想要的結果的反面？影響他的連任？張倫認為，事態如何演變，怎麼發展，還有待觀察。但可以肯定的是，如果說中國的精英層對習近平已不報希望，現在對習近平的不滿在開始下沉，“這個趨勢最近因經濟的惡化，中產階級利益受損，下層生活艱難，因強制清零得以極大地強化，沒有這兩年經濟的惡化和嚴厲的清零措施，這種不滿下沉的速度還不會有這麼快，顯然，他給自己挖了一個大坑。社會人心開始動蕩。”