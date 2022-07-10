日選舉執政聯盟可望維持參院優勢 多數選民挺安倍修憲心願

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日本周日舉行的第26屆參議院選舉投票結束，日本放送協會的票站調查顯示，自民黨與公明黨組成的執政聯盟將可維持過半數優勢，而支持修改和平憲法的勢力也可望達到提出修憲動議所需的三分之二議席門檻。法新社稱，在前首相安倍遇刺身亡陰影下舉行的參院選舉，多數選民對執政聯盟給予信任。

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法新社援引NHK的出口民調，安倍晉三所屬的自民黨及其盟友公明黨將在125個席位中贏得70到83個席位。此次參院選舉改選一半議席，並補選一個空缺議席，合計125席。

執政聯盟的成績，超出選前設定取得過半數議席的目標，使去年底上任的自民黨總裁兼首相岸田文雄，可增強黨內的權力和地位。岸田強調，必須努力振興日本經濟。他並表示，削減消費稅不是選項。被問修憲問題時他表示，會制定可以在國會討論的法案。

自民黨這次的政見包括"守護日本"及"創造未來"兩大主軸。在"創造未來"方面，主張要修憲，創造新的國家面貌，內容包括在憲法第9條明載自衛隊，以及新設緊急事態應對條項。這些都是日本前首相安倍晉三生前最想推動的政綱。

周日自民黨在參議院選舉取得勝利，一般認為是獲得民意支持，期待早日修憲，分析也認為，自民黨選情本來已佔優勢， 安倍遇刺身亡可能使執政聯盟獲得更多同情票，使優勢進一步擴大。