“李克強 查河南” 數千名示威者為何怒吼

中國社會

中國河南鄭州，10日發生數千民眾不顧後果，打着維權橫幅在鄭州中國人民銀行門前抗議。他們高喊口號，猛聽像“李克強，還我錢” ，仔細聽，又像“李克強，查河南”，許多網民認定是後者。總之，場面十分令人震驚。

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法新社報道說，在一個穩定壓倒一切的國度，當局力圖把任何抗議消滅在萌芽狀態中，示威遊行極其罕見，但是，一些中國人出於絕望，也會不管被拘捕的危險，毫不猶豫地上街抗議。

的確，中國人很少集體出面揭露政府，2021年7月20日，鄭州市發生洪水，京廣快速隧道被淹，地鐵5號線被淹，鄭州市諸多醫院被淹，數十人被淹死，當局被指瀆職，才導致一個千萬人的大城市遭受重大人道災難，鄭州市委書記時候被處理，但被指真正應對事件全面承責的省委書記樓陽生毫髮無損，民眾怨聲載道，也沒有集體抗議發生。

但這一次他們無法服從，因為動了他們手中的錢，存在銀行的儲蓄取不出來了。這也是令人匪夷所思的事，只有在一個經濟即將崩潰的國家才會看到的事，在中國的河南省就這樣公然發生了。

老百姓有一句話，“錢就是命”，動到他們的命根上，他們豁出來了，這些平日里分散的互不認識的來自四面八方的儲戶集結在一起，甚至打出維權的口號。有網友以中國國歌形容：“每個人被迫着發出最後的吼聲”，“起來，饑寒交迫的奴隸!”

從現場照片可以看，示威者打出的橫幅有的直接指向河南省政府：“反對權力任性，反對河南省政府聯合黑社會暴力毆打儲戶”；有的直接對着河南省委書記：“反對省委樓陽生掩耳盜鈴的三零政策：零上訪，零事故，零案件”；還有的把問題提到維權的高度：“沒有存款，就沒有人權”；，“反對河南政府壓迫，我們要公正，要法治”。

眾多無法獨立核實來源渠道的視頻顯示，官方出動了，但出動得很不正大光明，有人形容就如強拆大隊一樣，你不知道他們是黑社會的，還是警方，來了拳打腳踢，一個個抓走。一些觀察人士分析，這些穿着白衣和黑衣的人，打人抓人動作熟練，很殘酷，很暴力，應該是警察。社交網絡轉載的一則信息說，儲戶於先生，被打得眼睛失明，目前在鄭州第二人民醫院住院。

官方暫時沒有任何反應。當局為什麼如此遮遮掩掩，派了一群便衣打人？人數據估計比數千示威的民眾還多，至少從視頻看的確如此，雖然沒有任何官方的數字予以證實，但從畫面看，打人抓人的真的白鴉鴉黑壓壓一片。

有網友評論，“抓人打人非常專業，動作麻利一氣呵成”，大約到中午時分，示威者全被驅散、抓走，清場。然後開來幾輛大型灑水車，銀行門前的台階、廣場被清洗得不留任何痕跡，好像從來沒有發生過任何事情一樣。

有幾個推友爭議，示威者為什麼要喊“李克強，查河南”？一位認為：“這是在呼喚上級清官主持正義 ”。但另一位說，“別讓李克強躺槍了，但是要喊習近平就會被抓進去”；還有一位認為“反對河南政府腐敗，卻不知道腐敗的其實是這個國家”。另有一位自問自答：“為什麼不喊習近平來河南？知道他不會管你們是吧？” 有人說：“強國成了火藥桶，不禁想起了晚清的保路運動”。

外界立即注意到這一“極罕見的反對地方政權”的事件。法新社分析，被嚴峻的經濟形勢削弱，河南四家銀行自從4月中不讓用戶提取存款，數以萬計的小儲戶就這樣掉進了陷阱。

那麼，民眾為什麼把矛頭一下子對準政府，分析認為河南當局為了阻止民眾集會抗議，被指在上月把許多示威者的健康證變成紅碼，讓他們寸步難移，許多人本來就積攢了一肚子憤怒。

河南省委書記樓陽生被視為是習近平的親信，該省因為發生了為攔阻人上街抗議而把健康碼轉紅碼的醜聞，上個月成為網路輿論譴責的中心。