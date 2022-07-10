王毅要求澳大利亞把中國當作夥伴而非對手

中澳關係

圖為出席印尼巴厘島G20會議的澳大利亞外長黃英賢。黃英賢與中國外長王毅會議期間會晤，後者呼籲澳洲應把中國當作夥伴來看。

中國外長王毅與澳大利亞外長黃英賢利用出席G20外長會議的機會會晤，這是中澳外長近三年來的首次會晤，路透社7月10日報道說，王毅呼籲對方，應視中國為夥伴而非“對手”。

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中澳外長三年來首次會晤，給中澳關係改觀帶來一點希望，但王毅的說法，也讓觀察人士多少有點驚異。中澳關係三年前本來不錯，後來變得很壞，王毅可能忘了，中方負有很大的責任。

根據中國外交部9日公告，王毅表示，“過去幾年中澳關係遭遇困難的根子在於澳前政府執意地把中國視為‘對手’甚至‘威脅’”，所以現在希望澳大利亞“堅持視中國為夥伴而不是對手。”

2018年，澳大利亞禁止華為與中興參與5G網絡建設，引發中方不滿。中澳關係變壞的關鍵原因是新冠疫情大流行以後，2020年4月19日，澳大利亞外長佩恩要求對中國新冠病毒的來源等問題進行獨立調查。他表示，新冠病毒給澳洲及世界各地帶來了巨大的人員死亡和物質損失，因此，提出這個問題並不過分，他認為，中方“應體現透明度，告訴我們究竟發生了什麼。”

中國隨後對澳大利亞展開全面報復，澳大利亞的葡萄酒、大麥、煤炭、原木和龍蝦等產品相繼淪為犧牲品，但是對於澳大利亞的鐵礦石，中方似乎無法找到其他產品替代，反而推動鐵礦石價格飆升，中國經濟制裁澳大利亞也看不出有多大效果。

澳大利亞新總理阿爾巴尼斯五月上台後，中國總理李克強發去了賀信，澳大利亞媒體認為這是向澳大利亞發出的緩和雙邊關係的信號。

阿爾巴尼斯5月24日表示，“是中國隊澳大利亞進行了制裁。這樣的做法沒有任何法理依據，這就是為什麼這些制裁措施應當予以取消的原因。”

阿爾巴尼斯還特別提到了中國當局2020年11月向澳大利亞發出的14個不滿。這14項不滿包括呼籲國際針對新冠病毒的起源展開調查：禁止華為參與澳大利亞5G網絡建設：在國際論壇帶頭攻擊中國在香港、台灣與新疆事務；取消中國學者的澳大利亞簽證等。

阿爾巴尼斯24日表示，“中國提出的這些要求完全不妥，我們徹底拒絕接受”。“澳大利亞的立場是我們希望在可能的情況下與中國合作，但我們將在必要時捍衛澳大利亞的價值觀”。

澳大利亞外長黃英賢會晤王毅後對媒體表示，這次會談是“邁向穩定關係的第一步”，她還表示“穩定的關係符合澳大利亞和中國的利益。黃英賢還表示：“我們是一個基於我們國家利益、國家安全和主權做出某些決定的政府，我們不會因此而退縮”。