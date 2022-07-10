美國敦促斯里蘭卡領導人儘快行動以恢復該國穩定

斯里蘭卡

斯里蘭卡經濟危機導致最近數月來民怨高漲，成千上萬的示威者星期六（7月9日）闖入總統拉賈帕克薩的官邸，要求他辭職，總理維克勒馬辛哈的私人官邸，也遭示威者縱火。總理當天宣布辭職，被迫逃離住所的總統也同意下台。星期日，美國向斯里蘭卡發出呼籲，要求未來新的領導人“迅速展開工作”，以恢復經濟穩定局面，平息民眾不滿情緒。

廣告 繼續瀏覽後續

美國國務院發言人在國務卿布林肯到訪泰國時表示：斯里蘭卡新政府應“迅速找出並實施解決方案，實現長期經濟穩定，平息斯里蘭卡民眾對不斷惡化的經濟狀況（包括電力、食品和燃料短缺）的不滿情緒。” 華盛頓同時呼籲斯里蘭卡議會此時應致力於國家的福祉，而不是關注某一個黨派的現狀。

美國警告支持政府的活躍人士不要攻擊示威者或記者，同時也對星期六衝擊總統住所時發生的暴力事件進行了譴責。要求對參與任何與抗議有關的暴力事件的人員展開全面調查、逮捕和司法起訴。美國國務院發言人指出：斯里蘭卡人民有權力和平發聲。

據法新社報道：斯里蘭卡現總統拉賈帕克薩否認在該國長達數十年的內戰中犯下戰爭罪的指控，並與中國建立了密切的關係，因此與美國的關係一直處於不穩定狀態。

近年來，美國與中國紛紛提出支持斯里蘭卡的意願，這個地處印度洋的島國面臨燃料和糧食空前短缺局面。