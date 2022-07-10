鬧大了: 數千儲戶鄭州集會抗議政府勾結黑社會 警方鎮壓釀衝突

鄭州/儲戶/抗議

中國鄭州今天7月10日早晨有數千被騙的儲戶舉行集會示威，當局調集警察和便衣前來彈壓，雙方發生暴力衝突，陷入混亂。

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數千名受騙儲戶今天周日清晨突然在鄭州中國人民銀行門前集會，抗議政府勾結黑社會毆打討債上訪的儲戶。今天示威者們打出各種抗議橫幅，指控“政府聯合黑社會毆打儲戶”，譴責“河南政府腐敗”，呼籲人們“反壓迫”爭取“人權和法治”，有橫幅寫着“要自由，要平等，要公正。”

被騙的儲戶們還指出，“中共河南省委書記樓陽生利用“通天關係”，辦“訓戒中心、無訪村、賦紅碼”，並指他實施的“三零政策”（零上訪，零事故，零案件）是“掩耳盜鈴”。抗議者們還拉出橫幅針對習近平的“中國夢”說：“40萬儲戶破滅中國夢”。

從網上流傳的現場視頻可聽到示威者齊聲呼喊“李克強，還我錢”！“李克強，查河南”！的口號。

一些視頻顯示，大批穿警服人員和便衣人員排隊跑步進入示威現場，然後，便衣人員衝進人群，與示威者衝突廝打，亂作一團。

據介紹，近幾個月來，河南4個村鎮銀行爆雷，導致40萬家庭的存款消失。這些儲戶到河南首府鄭州討債和上訪，受到當地警方與身份不明者的毆打和抓捕。當局甚至用防疫手段將討債人員的手機變成紅碼，限制這些人的行動。