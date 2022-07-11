中美爭搶東南亞 王毅警告不要淪“棋子”

中國/美國/東南亞

中國外交部長王毅周一在提出鼓勵北京和華盛頓在該地區積極互動的規則後表示，東南亞國家不應成為 "棋局中的棋子"。

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北京稱東南亞國家不能成為 "棋子"。據法新社今天報道稱，中國外長王毅和美國國務卿安東尼-布林肯在星期六舉行了五個小時的會談。這是他們自10月以來的首次會面。此前王毅與布林肯在印度尼西亞的巴厘島參加了20國集團的外交首腦會議。雙方都將會談描述為改善兩國關係並防止其失去控制的努力。

近年來，兩個大國之間不斷加劇緊張局勢，引發了該地區的擔憂。中國外長王毅周一在雅加達10個東南亞國家組成的組織--亞細安總部發表講話時承認了這一點。王毅說："目前，該地區的許多國家，包括東盟組織地區的國家，都面臨著要站隊的壓力。據王毅說：“我們必須使該地區不受地緣政治計畫的影響，不受叢林法則陷阱的影響，不被當作大國競爭的棋子。”

王毅還透露了他與美國同行會談的細節。王毅說，"我非常鄭重地告訴美國人，我們雙方應該考慮討論建立亞太積極互動的規則。" 但王毅沒有具體說明這些規則會是什麼。

王毅還呼籲東盟國家反對 "排斥一些國家的虛假區域合作"。法新社說，王毅指的是美國領導的安全和貿易組織不包括中國。

中國和美國的外交主管將為中國國家主席習近平和美國總統拜登之間的虛擬會談做準備，中美兩國試圖緩解壓力。

在長時間的中美兩國關係冷凍之後，兩國國防部長和財政部長以及安全官員在上個月先後分別舉行了會談。