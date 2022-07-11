中國/經濟增長/5.5%

中國第二季經濟承壓明顯，第一財經研究院發布報告指出，17位中國經濟學家對第二季GDP成長率預測均值為0.94%；預測全年的GDP成長率均值則為4.33%，低於政府目標。

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中國即將發布第二季經濟相關數據，受今年4、5月上海封城影響，中國第二季國內生產毛額（GDP）成長率面臨低水準。據中央社今天引述報道稱，專家估中國第二季GDP成長率不到1%，全年難保5。

據第一財經研究院的調研指出，13位首席經濟學家對今年度GDP成長率的預期均值為4.33%，中位數為4.3%，其中12位經濟學家認為疫情給經濟帶來較大壓力，實現GDP成長目標有一定難度。

今年中國全國兩會（人大、政協）期間，中國國務院總理李克強做政府工作報告時，宣布今年的經濟成長目標為5.5%左右，創下過去32年來中央政府訂立經濟成長目標迄今最低的一次。然而，現今中國內部的經濟學家認為，中國今年經濟要達到“保5”都有困難。

第一財經的調研同時指出，有17位經濟學家對第二季GDP成長率的預測均值為0.94%，低於上季4.8%的經濟成長率。

據中央社說，中國經濟面臨3大挑戰分別是：全球經濟滯脹風險增大，出口承壓；企業與消費者預期轉弱，導致投資與消費意願下降需求收縮，並且將成為負循環，阻礙經濟恢復；以及決策層明確這次不會將房地產作為刺激經濟的工具，房市是要“穩”而非刺激。