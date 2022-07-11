張藝謀無錫豪宅出售引關注

中國/社會

中國第五代導演的代表人物、北京兩屆奧運會開閉幕式總導演張藝謀，因賣房登上了微博熱搜。

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7月11日，無錫當地媒體《江南晚報》報道說，導演張藝謀位於無錫的一棟獨棟別墅正在尋求買家，目前掛牌售價為3500萬元，因為“急售”，3000萬元左右便有望成交；同時，看房需要先驗資3000萬元。但其妻陳婷回應稱“沒有急售”。

還有中介爆料稱，有意願買房的客戶只能看、不能拍照或錄像，而且要求看房者需先證明有超過3000萬元的資產才能看房。另外，每次去看房都是張藝謀的岳父開門。

張藝謀這套豪宅等於低價出售，引發輿論熱議。有網友猜測可能是拍電影沒錢了，低價急售豪宅是為了周轉手頭資金；還有人認為中國防疫措施十分嚴格，有不少名人已經決定搬去海外居住，張藝謀可能也要潤了。

當天下午，藍鯨財經報導，該媒體記者聯繫到發布房源的另一中介，其表示房子已經售出，成交價6100萬元。

事件在7月11日晚登上微博熱搜榜首位，閱讀量超過1.1億。輿論中，張藝謀妻子陳婷解釋說，“無錫的房子沒有急售，只是詢問一下。”陳婷還說，“爸媽年紀也越來越大了，想接過來一起住方便照顧。”

該詞條下方還有大量網友轉帖易烊千璽等3人被國家話劇院錄取的相關話題。有網友認為，把張藝謀要賣豪宅的消息擡出來是轉移視線，要求官方回答為什麼國家話劇院取消筆試、易烊千璽等3位明星是否符合報考資格、三輪面試為什麼不公布名單與成績等。