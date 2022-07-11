武漢大學驚現一例霍亂

中國/霍亂

中國官方今天證實，武漢大學出現一例霍亂案例，指患者經治療後病情得到控制，另強調已緊急對相關場所臨時封控管理和消毒，目前未發現新增病例。

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在武漢大學出現一例霍亂後，中國官方緊急封控消毒。據中央社今天引述中國新聞周刊消息，武漢武昌區衛生健康局通報，7月9日晚間，武昌區疾控中心接獲醫院通報，武漢大學出現一例感染性腹瀉病例，以嘔吐腹瀉為主，伴低熱，血清學凝集試驗為陽性。經省市區三級疾控中心複核，這名病例的血清學凝集試驗為陽性，診斷為霍亂，毒力基因陰性。

由於病例出現在大學內引發關注，武漢武昌區衛生健康局說明，患者經診治病情得到控制，癥狀消失。另對相關人員進行採樣檢測和跟蹤管理，強調在相關場所進行臨時封控管理和消毒處置後，目前未發現新增病例。

據武昌區衛生健康局指出，霍亂是一種腸道傳染病，可有效預防和治療，已指導武漢大學做好廣大夏季腸道傳染病防控的健康宣傳教育工作，請學校加強校園環境管理，並呼籲廣大市民注意個人衛生，做好自我健康監測，不信謠，不傳謠。

該報道引述中國媒體消息，昨天網絡開始傳出7月9日晚間武漢大學工學部宿舍疑似發現一例霍亂，並且全棟學生都進行了統一肛拭子檢測。

中央社說，武漢2019年時爆發新冠病毒疫情，如今在武漢又出現霍亂病例，有網友留言“怎麼總在武漢..”，另有網友質疑源頭在哪？指照理說現在環境衛生不至於滋生霍亂細菌，但不找到源頭真的不安心。