河南儲戶示威抗議視頻彙總

中國/人權

值得銘記的一天2022年7月10日星期日，河南村鎮銀行儲戶因銀行違約無法提取存款而第四次上訪，數千人彙聚在河南省府鄭州市的中國人民銀行門前示威，高舉維護人權法治社會的橫幅，呼籲總理李克強親自出馬搜查河南省銀行界非法運作貪污腐敗。當地政府出動大量警察與穿黑白色便服的不明身份者共同鎮壓驅趕示威者，有示威者被打傷，部分抗議者被警方帶走。中午13點30分左右清場。當地政府隨後發表公告，聲稱逮捕了一個 犯罪團夥 。

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河南當地政府發表公告，聲稱逮捕了一個 犯罪團夥 。 © 網絡

北京獨立記者高瑜發推文表示 昨天河南村鎮銀行數千儲戶的維權，被數倍的警察、白衣人、黑衣人鎮壓了。網絡上出現《什麼叫維穩 ？》26組排比句，組組是對黑暗現實的鐵問，組組是“民不許”鋼式的回答。看來26組遠遠不夠，還可以不停地排比下去。 權錢勾結可以踐踏法律， 一一民不許訴。 特權階層可以魚肉百姓， 一一民不許拒。

北京獨立記者高瑜推文，2022年7月11日。 © 網絡

不是維權是維錢

也有網民批評河南人對自己的行為缺乏反省!

也有網民批評河南人對自己的行為缺乏反省 © 網絡

密切跟蹤中國政治社會，中文流利的德國人老雷更是直截了當批評河南人並不是維權，不過是維錢!這個社會之所以如此黑，原因是什麼 ? 你自己不應該承擔責任嗎 ? 正所謂: 愛之深恨之切 !