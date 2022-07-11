儲蓄戶抗議

持續了數月的河南村鎮銀行取款難弊案繼續發酵。一千多名無法提取存款的儲戶7月10日在省會鄭州維權抗議，遭到強力驅散，許多人被強行拽走和帶走。據法廣駐北京記者斯蒂凡·拉加德（Stéphane Lagarde）11日報道說，一些抗議者是被身份不明者驅散的。

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本台記者注意到，現場掛起了毛主席畫像，飄起了五星紅旗。示威者在聚集的地方高喊： “河南銀行，還我存款！”

本台記者解釋說：今年4月，河南有多家村鎮銀行因遇到資金危機，無法提供取款服務，一些焦慮的儲戶便前往省會鄭州維權。6月底，河南的許多維權人士突然發現自己的防疫健康碼“被轉紅”，質疑當局用防疫技術來“維穩”。

這一次，一些儲蓄戶約好凌晨 4 點聚在一起。據當地媒體報道，其中大多數是河南四家農村銀行和鄰近安徽省另外兩家農村銀行的數千名儲蓄戶，這些銀行提供令人瞠目結舌的利率。記者拉加德援引中國地方報刊報道說，一些銀行實控人轉國籍攜款逃跑！

“腐敗與暴力”

在總部位於上海的官方信息網站 Sixth Tone 分享的照片和視頻中，示威者坐在銀行機構的主要台階上，拉開白色橫幅，用醒目的黑體英文譴責“腐敗和（示威者所說的）暴力”，“面對當局的鎮壓，我們要求平等和正義”，有的橫幅甚至寫着“不還存款，就沒有人權。 »

上午10點左右，警方擴音器命令儲戶散去。儘管有警察在場抗議者拒不離開。從擴音器可以聽見：擾亂和影響社會正常秩序，公安機關將依法嚴肅處理”。便衣警察衝進人群，將一些抗議者帶到好幾輛公共汽車上。在社交網絡上，許多評論迅速被審查。7 月 11 日，儲蓄戶們譴責警察對“不過是來要回存款的普通公民”實施的暴力行為。