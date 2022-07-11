涉孫力軍政治團夥案 前司法部長傅政華今被起訴

中國/孫立軍團夥案

被中共視為19大以來最嚴重的案件“孫力軍政治團夥案”，再有涉案者被起訴。中國長春市人民檢察院已向長春市中級人民法院，就前司法部長傅政華涉嫌受賄、徇私枉法案提起公訴。此前也是在長春，孫立軍本人遭庭審，案涉受賄、操縱證券市場、非法持有槍枝的罪嫌。據官方的通報說，孫力軍當庭表示認罪、悔罪。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天引述消息報道稱，被中共視為19大以來最嚴重的案件“孫力軍政治團夥案”，再有涉案者被起訴。中國長春市人民檢察院已向長春市中級人民法院，就前司法部長傅政華涉嫌受賄、徇私枉法案提起公訴。

公安部前副部長孫力軍的政治團夥案被中共視為19大以來最嚴重的案件，涉及中國前司法部長傅政華、江蘇省前政法委書記王立科、上海市公安局前局長龔道安、重慶市公安局前局長鄧恢林與山西省前公安廳長劉新雲等多名高官。中共迄今仍就此案在政法系統“肅清流毒”。

據中國官方消息說，中國檢察機關的起訴指控，傅政華利用擔任北京市公安局副局長、局長，北京市委常委，公安部副部長，中央政法委員會委員，司法部部長，全國政協社會和法制委員會副主任等職務上的便利，及職權或地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。通報指，傅政華身為司法工作人員，徇私情私利，對明知是有罪的人故意包庇不追訴，情節特別嚴重，應當以徇私枉法罪追究其刑事責任。傅政華一人犯數罪，依法應當數罪併罰。

今年3月中共中紀委國家監委通報，傅政華被開除黨籍和公職（雙開），指他政治野心極度膨脹，參加孫立軍的政治團夥，“危害黨的集中統一”。此前長春市中級法院一審開庭審理孫力軍受賄、操縱證券市場、非法持有槍枝一案，他被控受賄人民幣6.46億餘元。據通報，孫力軍當庭表示認罪、悔罪。