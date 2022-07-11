美方譴責中方支持俄羅斯

美國/中國/俄羅斯

上周六，中國外交部長王毅與美國國務卿布林肯在印尼巴厘島舉行的G20會議上會晤。美國國務卿布林肯與中國外長王毅的會晤正值美國努力在G20外長會議上孤立俄羅斯之際。俄烏戰爭正在使穩定美中兩個超級大國之間關係的努力複雜化。

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據華爾街日報署名William Mauldin / Charles Hutzler今天報道稱，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)在與中國外交部長王毅的會晤中就中國對俄羅斯的支持警告中方，這意味着俄烏戰爭正在使穩定美中兩個超級大國之間關係的努力複雜化。

布林肯在會晤結束後的新聞發布會上說：“這場殘酷的入侵已經持續了四個多月，中國仍然支持俄羅斯。”他指出，中國在聯合國支持俄羅斯，通過中國官方媒體傳播俄羅斯那套說辭，並與俄羅斯進行聯合軍事演習。

拜登政府希望確保中國在烏克蘭戰爭中不向俄羅斯提供支持。中國與俄羅斯討論建立“無上限”的夥伴關係，今年簽署了一項廣泛的合作協議。

中國對這場戰爭表示中立，但中國外交官多次表示，俄羅斯對北大西洋公約組織擴員的關切是合理的，並表示西方大國，特別是美國，應該對將俄羅斯逼入絕境負責。

布林肯表示，他認為中國目前實際上不是以一種讓人覺得中立的方式涉入。他告訴媒體記者，他向王毅轉達了這種關切。

布林肯不予描述王毅對涉及俄羅斯的相關關切做出了怎樣的回應。王毅未安排自己的新聞發布會，也未回答記者關於中國是否支持烏克蘭主權和領土完整的問題。

華爾街日報說，美國官員尋求在敦促中國放棄支持俄羅斯的同時，公開批評中方對俄方的支持，以此作為向中俄兩國政府施壓的一種方式。

王毅在與布林肯會晤前表示，要堅持中國國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，要符合兩國人民的利益。布林肯此次語氣強硬，他與王毅之間的相互問候也相對冷淡。此前一天，西方外交官在巴厘島的G20外長會議上尖銳批評俄羅斯為食品和能源價格上漲推波助瀾，尋求孤立莫斯科方面。