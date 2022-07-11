賴清德突訪日本 北京可能勃然大怒否？

日本/台灣/安倍晉三/賴清德

2022年7月9日，在印度艾哈邁達巴德，人們手持蠟燭和海報，參加為日本前首相安倍晉三舉行的祈禱儀式。

台灣副總統賴清德周一前往日本悼念被暗殺身亡的前首相安倍晉三。法新社說，這次突如其來的訪問預計會激怒北京。

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台灣副總統賴清德罕見訪問日本。據台灣媒體報道，台灣副總統周一前往日本悼念被暗殺的前首相安倍晉三。台灣國營的中央通訊社援引民進黨議員的話說，應台灣總統蔡英文的要求，賴清德取消了其他日程安排而能夠前往訪問日本。

法新社說，中央社援引民進黨立法委員的話說，賴清德的這次訪問標誌着台灣"外交上的突破"。

據幾家台灣媒體報道，自從日本在1972年中斷與台北的官方關係以承認北京以來，賴清德成為訪問日本的台灣最高級別政府官員。

台灣政府對賴清德這次旅行一直嚴守秘密，但這可能會激怒北京，因為北京聲稱對台灣擁有主權，並威嚇有朝一日將台灣收回，必要時可使用武力。

在被問及這次訪問時，台灣外交部長說他沒有關於 "賴清德副總統個人行程 "的進一步細節。

雖然日本沒有正式承認台灣，但兩者之間的關係近年來有所升溫，東京向台灣提供新冠病毒疫苗，並對中國及其在該地區的擴張影響發表批評意見。

台灣媒體稱安倍先生是 "最有利於台灣的日本首相"。在他離任後，面對中國的軍事和經濟壓力，安倍晉三繼續對台灣表示支持。

周一，台灣的官方建築和學校都降半旗，日本駐台北代表處外的一堵牆上掛滿了哀悼的信息。

台灣總統蔡英文稱讚安倍晉三是"台灣永遠的好朋友。"蔡英文總統在一個臨時祭壇上向安倍先生致敬後，在其唁電中還寫道，"感謝你們對台灣和日本之間的友誼以及對民主、自由、人權和世界和平的貢獻。