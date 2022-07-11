香港大學：中國出現新型重組豬流感 恐傳染人類致病

中國/新型重組豬流感

中國近日出現 H9N2 禽流感感染豬只的情形。據香港大學一份研究文章指出，該禽流感病毒正與豬流感病毒重組，並稱產生之病毒株具有人畜間相互傳染的可能，警告中國及其它地區有必要繼續對豬流感病毒進行監測。

廣告 繼續瀏覽後續

據新頭殼署名林彥銘報道，就中國出現新型重組豬流感，香港大學一份研究指出，中國日前出現的H9N2 A 型亞型與豬流感的重組病毒株，或有人畜間相互傳染的可能。

香港大學公共衛生學院發表一篇題為“Natural Reassortment of Eurasian Avian-Like Swine H1N1 and Avian H9N2 Influenza Viruses in Pigs, China”的文章，指出研究人員於 2021 年 4 月至 2022 年 2 月期間收集了 829 份豬鼻拭子樣本，分離了 8 個 A 型流感病毒（Influenza A virus）進行比較。

結果發現，2021 年 8 月檢測到的 A 流是 H3N2 亞型，其內部基因片段均來自 H1N1 A 型亞型譜系。2021年9月分離出的A型流感病毒則為多個豬流感譜系之間的重配。該病毒一部分基因片段屬於禽 H9N2 病毒亞型，包含源自 pH1N1 譜系、歐亞禽類 H1N1 譜系的基因片段，其非結構基因片段屬於三重重配譜系。

基於已有研究，基因 4 型歐亞禽樣 A 型流感病毒可以結合人類唾液酸受體，使病毒能夠在人類呼吸道上皮細胞中有效複製。序列分析表明，此前報告的一些基因 4 型病毒和本研究分離出的歐亞禽樣 H1N1 病毒可能有共同的祖先，警示應對該基因型及其重組的流行潛力進行進一步風險評估。

該報道稱，此外，人類感染相關的禽類A型流感病毒包含源自 H9N2 亞型病毒的內部基因，研究指出該亞型病毒的內部基因可能有助於人畜共通傳染。