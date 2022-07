新聞核查: 不! 薩克斯並沒有說新冠病毒出自美國生物實驗室 !

新冠溯源

中國駐法使館官方推特今天轉發了中國媒體的一條消息,聲稱美國專家非常確信新冠病毒來自美國實驗室,而事實上中國媒體的報道完全篡改了這位美國專家的原話。

中國駐法使館轉發的視頻報道標註由北京周報編譯,畫面上的美國專家是國際醫學期刊《柳葉刀》雜誌新冠委員會主席傑弗里·薩克斯(Jeffrey Sachs),薩克斯是一位有名的經濟學家,曾經就任於哈弗大學,目前在哥倫比亞大學任教。這是他在智庫GATE中心在西班牙舉行的一次會議上做出的一個聲明,他在視頻中明確表示,“I’m pretty convinced it came out of US lab biotechnology — not out of nature”。翻成中文就是:我非常確信它來自於美國實驗室的生物技術——而不是來自於自然界。然而,薩克斯的這句話卻被中國國內以及俄羅斯媒體翻譯成:新冠病毒不是來自自然界,而是來自美國的生物技術實驗室。這兩者之間的區別稍微有一點英文基礎的人應該都可以辨別。中國國內的許多新聞網站都轉載了上述消息。

傑弗里·薩克斯 : 相信新冠病毒來自美國生物科技 美國專家是國際醫學期刊《柳葉刀》雜誌新冠委員會主席傑弗里·薩克斯(Jeffrey Sachs)在智庫GATE中心在西班牙舉行的一次會議上做出的一個聲明,他在視頻中明確表示,“I’m pretty convinced it came out of US lab biotechnology — not out of nature”,2022年6月。 © 網絡

事實上,薩克斯在發表上述言論之前發表了兩篇與新冠溯源有關的文章,旅美學者胡平在新冠病毒出自美國實驗室嗎譯文中介紹說,第一篇是5月19日發表在《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences),題目是“呼籲對新冠病毒的起源進行獨立調查”(A Call for an Independent Inquiry into the Origin of the SARS-CoV-2 virus),另一篇於5月27日發表在報業辛迪加(Project Syndicate),題目是“美國的生物技術是否幫助造出了新冠病毒?”(Did US Biotechnology Help to Create COVID-19?)。

這兩篇文章都是與國際矚目的病毒學者共同撰寫的,在後一篇文章里,薩克斯明確地指出:“如果該病毒確實來自實驗室研究和實驗,那麼幾乎可以肯定它是由中國研究人員使用的美國生物技術和專有技能創造的。”(“If the virus did indeed result from laboratory research and experimentation, it was almost certainly created with US biotechnology and know-how that had been made available to researchers in China.”)

綜上所述,薩克斯講話的意思是,如果病毒是出自實驗室的話,那麼幾乎可以肯定是出自中國的生物實驗室。