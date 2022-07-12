安倍葬禮12日在東京舉行 台灣副總統賴清德到場

日本/安倍葬禮

12日，在日本參議院選舉聲援演說中遭槍擊身亡的前首相安倍晉三的葬禮暨告別儀式，在東京都內的增上寺舉行。葬禮於日本時間下午1:00開始。安倍前首相夫人安倍昭惠、岸田文雄首相及自民黨高層出席，自民黨副總裁麻生太郎致悼詞，到日本前來弔唁安倍前首相的台灣副總統賴清德一行也出現在葬禮現場，據AP Live在增上寺拍攝的影像顯示，賴清德一行在12日的葬禮現場，和他同行的還有前總統李登輝時代的國策顧問金美齡等。

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一大早前來獻花的人們絡繹不絕，排成長隊。

告別儀式結束後，載着前首相安倍晉三棺槨的汽車向位於永田町的自民黨總部、議員會館、安倍首相擔任約9年首相的首相官邸和國會議事堂駛去，然後前往殯儀館。

而日本外相林芳正12日在新聞發布會上透露，目前共有259個國家、地區和機構因安倍去世向日本政府等發來了約1700條弔唁電文。

林芳正透露，到11日黃昏為止，共收到來自259個國家、地區和機構的1700多封唁電，林芳正表示：“我們接到很多弔唁電文，再次感到安倍先生在外交領域留下的重要的足跡。”

據外務省稱，尚未接到朝鮮方面的任何消息。

當被記者問及台灣副總統賴清德抵達日本將出席安倍葬禮時，林芳正指出：“您所說的人物是來日本的私人訪客，日本維持和台灣的非政府之間的實務關係的立場沒有改變。”

台灣副總統賴清德11日在前首相安倍晉三逝世後訪問日本，並前往安倍家弔唁，還參加了11夜舉行的守靈式。1972年日本與台灣建交後，現任副總統對日本進行訪問除了已故副總統李登輝（當時）1985年回台途中停留以來，為最高級別的訪問。

台灣總統府發言人張惇涵表示，賴清德是安倍先生及其親屬的老朋友。總統府尊重安倍的遺屬，不會說明賴清德的相關日程安排。