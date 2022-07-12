河南儲蓄弊案鬧大驚動高層 官方許諾分階段還款但須自清與犯罪無關

中國/河南

中國的銀行業受到中央政府抑制房地產泡沫和國家債務政策的打擊。中國的農村銀行業受到中央政府遏制世界第二大經濟體的房地產泡沫和債務政策的嚴重打擊。受經濟放緩的影響，中部省份河南的四家超地方銀行自4月中旬起暫停所有現金提款。這一決定讓成千上萬的儲蓄者措手不及，並導致了零星的抗議活動。周日最大規模的示威活動之一是在位於北京西南約600公里的河南首府鄭州，數百人聚集在中國中央銀行的一個地方分行前。儲蓄者要求取回他們的錢，並指責當局不作為，甚至與銀行勾結。事情鬧大驚動北京高層，官方今天許諾分步驟還款。

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中國現時罕有的示威活動與抗議儲蓄被消音有關。抗議遭到不同程度的鎮壓。據目擊者和社交媒體上發布的、經法新社核實的照片顯示，抗議者被迫進入警車，一些人被身份不明的人毆打。

據法新社說，受委屈的儲蓄者據稱獲得突破性進展。河南省銀行和保險監管機構周一晚間表示，一些儲戶將能夠拿回他們的錢。

據監管機構表示，存款少於5萬元人民幣的客戶將從周五開始獲得補償，並強調對其他儲蓄者的補償安排將在晚些時候公布。該聲明還說：與非法或犯罪（活動）有關的資金暫時不會退還。

周日，警方宣布逮捕被指控是一個犯罪組織的人員，他們指控該組織自2011年以來控制了幾家當地銀行，並通過虛構的貸款進行非法轉賬。

作為中國公眾輿論的晴雨表，社交網絡微博上的網民已經加入了抗議者的行列，網民特別想知道放在經常賬戶中的錢如何被凍結。

但根據法新社看到的社交網絡微信上的群聊，大多數受委屈的儲蓄者在周二對監管機構的公告持懷疑態度。一位網上的人留言說，"擁有超過5萬元人民幣的人將不得不無休止地等待。"

河南的銀行是受流動性和管理問題影響的更大的小型銀行集團的一部分。

中國東部省份安徽的當局也在周一宣布，當地一家銀行的一些客戶的存款將被退還，此前有抗議聲和媒體報道說提款被凍結。

在中國這個以維護社會穩定為重要的國家，示威遊行是很少見的。然而，一些中國人毫不猶豫地走上街頭，儘管有可能被逮捕和起訴。

警方對經濟和金融抗議的容忍度通常高於政治抗議。

上個月，河南當局在被指操縱健康證以阻止受委屈的儲蓄者前來抗議後受到了抨擊。在中國，進入絕大多數建築、購物中心、公共場所和一些交通工具都需要出示健康證。

法新社引述澳新銀行指出，"儘管河南案件涉及的資金規模不大，但如果處理不當，該事件的社會反響可能會很大"。該分析說："這也可能引發新一輪的緊縮監管，但不太可能對更廣泛的銀行業產生任何溢出效應"。