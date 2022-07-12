河南村鎮銀行儲戶維權行動升級 當局出台“墊付方案”

河南儲蓄弊案

中國河南省省會鄭州市7月10日爆發抗議集會，數以百計的村鎮銀行儲戶與警方對峙，並遭到現場身份不明的人士毆打。法國新聞台12日報道：為了維護自己的權利，各個年齡段的男人、女人都舉着標語，要求銀行還給他們的錢和所有的積蓄，總計高達 15 億歐元。 抗議者受到警方的打壓。 他們展示了共產黨的紅旗，以免被壓制。

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法國記者還注意到：乘坐火車從張家口趕到鄭州，計畫前往自己存錢的河南某村鎮銀行的一些儲蓄戶健康碼就由綠轉紅。法國記者表示：這是阻止要回欠款的人到現場抗議的一種方式。

這是河南村鎮銀行爆發金融醜聞後，儲戶因無法取款而發動的的最新一次維權行動。

周一，中國河南省當地監管機構表示，將從本周五開始，分批向被幾家農村銀行凍結資金的客戶發放資金。

河南銀保監局和河南省地方金融監管局在一份聯合公告中表示，“從7月15日開始首批墊付，墊付對象為單價機構擔任合並金額少於5萬元的客戶。”

“單家機構單人合並金額在5萬元以上的，陸續墊付，墊付安排另行公告。”

然而，該公告仍然遭到了一些中國社交媒體用戶的批評。

一位網友在微博上發帖稱河南政府“不知羞恥”，並說，“那是我們的積蓄......我們要自由存錢取錢的權利！”

另一位說，“公告沒有提供明確計畫。他們只是不想還我們的錢。”