海峽青年論壇開幕 稱50台人與會 習近平回信諾更多便利

中國/台灣/第20屆海峽青年論壇

第20屆海峽青年論壇12日上午登場，中國國家主席習近平以信件的方式向與會台灣青年表示，中國大陸會一如既往為台灣青年在大陸學習、就業創業、生活提供更多便利。據新華社說，習近平這封信是回應50名參加本屆海峽青年論壇的台灣青年。這50人日前寫信給習近平，信中陳述在中國大陸學習、工作、生活的經歷和感悟，並且表達了“為民族復興和祖國統一貢獻力量的堅定決心。”

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據中央社署名吳柏緯今天報道稱，第20屆海峽青年論壇今天上午登場，中國國家主席習近平以信件的方式向與會台灣青年作出回應。中國大陸全國青聯副主席傅振邦今天出席第20屆海峽青年論壇，在會中宣讀習近平對參與論壇的台灣青年回信。

習近平在信中提到，“得知你們因海峽青年論壇同大陸結緣，在大陸找到了實現夢想的舞台，親歷了祖國日新月異的發展變化，感受到了兩岸同胞一家親的熱切感情，我很欣慰。”習近平表示，將一如既往為兩岸青年互學互鑒創造良好條件，為台灣青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利。

習近平還說，希望在陸台青多向台灣青年分享自己在大陸的經歷和感悟，“讓更多台灣青年了解大陸，同大陸青年同心同行、攜手打拚，鍥而不捨（舍）、馳而不息，讓青春在實現中華民族偉大復興中國夢的偉大進程中綻放異彩。”

消息沒有提及與會台灣人細節。