港媒：20大冠稱習近平領袖 與毛澤東齊名

中國/習近平/領袖

中國共產黨第二十次全國代表大會將於秋天在北京舉行。2300名中共黨代表將選出中共新一屆領導層，屆時中共總書記習近平會否連任將正式揭盅。據多名京城消息人士說，習近平將繼續被推選連任，而除了此前“黨的核心”、“軍隊統帥”之後，他也將正式冠上“人民領袖”稱號，“一個國家、一個政黨，一個領袖至關重要”將成為宣傳定式。有內地政治學者向明報表示，“即使將來習近平不擔任國家主席和總書記，但作為領袖、核心，只要他活着，他的影響力就是第一位的。”

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據明報署名龐皎明、沈燕媚今天報道稱，在今秋舉行的中共二十大上，中共總書記習近平料將被選為總書記而繼續掌權，此外，習也將正式獲封“人民領袖”稱號。在中共歷史上，目前只有毛澤東及華國鋒被稱“領袖”。毛被稱為“偉大的領袖和導師”，文革時由林彪增加提出“偉大統帥和偉大舵手；華國鋒曾短暫獲封“英明領袖”。毛澤東與華國鋒均推出標準領袖畫像。

6月30日，中共北京市第十三屆委員會第一次會議召開。蔡奇當選為市委書記。至此，歷時8個月的全國省級黨委換屆全部完成。中共二十大代表名額共2300個，由全國38個選舉單位選舉產生，自去年底，各選舉單位的提名工作已漸次開展。與其他由黨中央提名到地方參選的候選人不同，總書記習近平4月在廣西代表團的選舉中，以全票當選。新華社當時刊文稱，代表們紛紛表示，要深刻領會“兩個確立”的決定性意義，堅決做到“兩個維護”，忠誠核心、擁戴核心、維護核心、捍衛核心。

在選舉前，中共廣西壯族自治區第十二屆委員會第三次全體會議刊發公報顯示，“會議強調，要盡職盡責，以高度的政治自覺錘鍊黨性、忠誠核心，永遠擁戴領袖、捍衛領袖、追隨領袖”。

據明報說，將習近平稱作“領袖”，並非自廣西黨代會。2016年10月，十八大六中全會確立習近平為黨的“核心”之後，翌年7月，在內蒙古朱日和聯合訓練基地舉行的慶祝建軍90周年閱兵上，時任中央軍委副主席範長龍要求全軍“牢記領袖的囑託、統帥的號令”。當時，“領袖”的稱呼並未流行，但“全軍統帥”由此確認。

與此前由地方官員“勸進式”提出“習核心”不同，在2017年10月學習十九大習近平的政治報告時，被認為“習家軍”要員的蔡奇，讚揚習近平“不愧為英明領袖”。去年在十九大六中全會審議通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》後，“人民領袖”一說逐漸在黨內展開。作為中共第三份歷史決議，其中的“兩個確立”，使得提出“人民領袖”的稱號水到渠成。

對於二十大習近平會否繼續掌權的問題，一名北京政情觀察人士向明報指出，此前所有的黨政系統權力架構調整，都已為習近平長期執政做好鋪墊。而另一名有軍方背景的人士稱，武裝力量有高度的共識，希望在習近平掌舵中國時，解決台海兩岸分治這一重大問題。該人士表示，實現兩岸統一，“人民領袖”這一稱號對習而言也將實至名歸。

據該報道，屆時，“一個國家、一個政黨，一個領袖至關重要”將成為宣傳定式。

至於會否適時以官方審定並默許，由民間先流行的方式推出領袖標準畫像，目前暫無定案。該人士稱，如果推出，領袖像底下的措辭料將是“新時代的人民領袖習近平主席”。

目前，宣傳領域已進入“二十大時間”。“人民領袖愛人民，人民領袖人民愛”、“黨的核心、人民領袖、軍隊統帥”等口號已漸次展開。履新不久的新華社社長傅華要求，“推動核心報道天天見、天天新、天天深”。作為意識形態重地，中宣部部長現由“習家軍”要員、政治局委員黃坤明兼任。

明報說，宣傳系統的知情者稱，與十八大六中全會習近平獲得“核心”稱號前，地方官員較為拘謹的表態不同，二十大後，“領袖”的尊稱將流行開來。知情者稱，“這並非中央宣揚個人崇拜，而是因應國內外局勢變化，黨政軍民有高度的共識。”