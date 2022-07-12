習近平可兼得清零與經濟？

中國/經濟/清零

受遏制新冠的封控措施影響，中國經濟增長的引擎最近幾個月已近熄火。住房銷售下降。在一些城市，多家商店和餐館停業，有些可能是永久性的。年輕人的失業率攀升。經濟放緩令人們質疑中國嚴格“清零”策略的可行性，質疑它是否比封控造成的社會和經濟代價更糟糕。但中國領導人習近平最近在考察新冠大流行的起始地武漢時表示，消滅新冠仍然至關重要。紐約時報今天報道稱，中國經濟在“清零”中舉步維艱。

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據紐約時報署名儲百亮, 艾莎今天報道稱，快速傳播的奧密克戎變異株正在突破中國許多防控措施，難以實現的新冠抗疫勝利已隨之變得更加困難。中國上周首次發現了其變體BA.5的本土感染病例。據官媒報道，習近平說，“寧可暫時影響一點經濟發展，也不能讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害。”他提到保護老人和兒童不受感染的必要性，並警告官員不要對已經進行了兩年半的新冠病毒艱苦抗疫有“厭戰情緒”。他說，“堅持就是勝利。”

習近平要求官員在消滅新冠疫情的同時促進經濟增長。他在武漢考察了一家激光設備廠，讚揚了新技術的潛力。他還視察了一個被樹立為有效控制新冠病毒榜樣的社區。

據該報道稱，中國的新冠策略有點像用鏟子打蒼蠅，雖然可能有效，但也代價高昂、充滿爭議。為了消除哪怕只是幾例感染，就需要對公寓樓群、社區，甚至整座城市進行幾天或幾周的封控。習近平堅持要求將新冠病毒感染清零（用北京的說法是“動態清零”），這給國家的經濟前景蒙上了令人不安的陰影。

中國政府按計畫將在周五發布今年第二季度的主要經濟數據。據彭博社的一項調查，經濟學家預計中國政府將公布第二季度國內生產總值與去年同期相比增長了約1%。與第一季度GDP同比增長4.8%相比，這是大幅下降，可能會讓政府無法實現GDP今年全年增長5.5%的目標。

實際情況是，官員們在艱難地應對新冠防控和經濟復蘇的不同需求。在中共即將召開全國代表大會的幾個月前，由此產生的壓力正壓迫着中國。習近平將在這次大會上獲得中共領導人的第三個五年任期，這幾乎已確定無疑，這將鞏固他作為毛澤東和鄧小平以來最強大領導人的地位。

紐約時報說，然而，中國領導人也擔心，經濟深度放緩可能會引發社會不滿，即將召開的黨代會進一步放大了這種焦慮。官員們在控制失業率上面臨的壓力尤其大。中國已在漸漸採取一些政策上的妥協。官員已將國際旅行者和密切接觸者集中隔離的天數減半，試圖減少一些干擾。習近平和國務院總理李克強已間接暗示，今年的經濟增長可能會低於政府在今年早些時候制定的5.5%的目標。一些前官員和政策顧問已公開表示，為維持經濟復蘇，企業需要更多的明確性。