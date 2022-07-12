臨別演說撐香港 美駐港總領事批北京毀壞“高度自治”

毀壞“高度自治”

即將離任的美國駐港總領事史墨客（Hanscom Smith）在日前的離任演說中，批評“國安法”削弱香港自治，強調美國會繼續為港發聲，並促請北京讓港人享有《中英聯合聲明》及《基本法》所賦予的自由、權利及高度自治。中國外交部反駁美國駐港總領事史墨客離任演說。

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繼近期在一個美國智庫網上講座中指北京違背承諾破壞香港高度自治，影響香港競爭力之後，史墨客11日在美國商會的活動上發表臨別演說時，再次批評北京違背承諾。

他在演說中明言，《港區國安法》在港實施兩年多，“極大地削弱了這個城市的自治，用恐嚇、故意的模稜兩可和專制的司法程序來統治人民，通過模糊定義的“國家安全”來營造一種令人恐懼脅迫的氛圍。國安法“應用廣泛、粗暴，具寒蟬效應”，甚至香港人在臉書發表個人意見、在屋外掛橫幅、甚至製作兒童繪本都要面臨刑罰﹐令市民無法保證得到起碼的公正審訊。獨立傳媒被迫關閉，記者被監禁，從政人員因參加選舉而被捕，天安門屠殺成為禁忌話題。港府至今拘捕、拘留約百名社運人士、反對派人士及普通市民，很多香港人用腳投票，離開這裡是有原因的”。

史墨客又批評，北京試圖令批評噤聲，批評會被視為“煽動和異見”，可以因為“不愛國”而受罰，而這種噤聲連外交人員都受威脅。美國和很多國家都很關心香港，而中國（共）經常將這些它不喜歡的意見視為“外國干預”，嘗試阻止外交人員表達觀點，連例行的外交活動都被標籤為“干預”，外交官進行日常公務會被“國安法威嚇”。

他直言：“強大的國家是不會害怕異見的。交換意見不是勾結，參與活動更非干預，握手並非幕後黑手”。

史墨客並批評北京“全然放棄民主進程”，改變香港選舉制度，在選舉委會裡“塞滿”忠誠的親中人士。特首選舉只允許一個候選人，令選舉變成“假選舉”。去年立法會選舉投票率低，亦不能代表香港民意。

史墨客在演講結語中指，北京越來越明顯已決定不兌現諾言，不再想兌現《聯合聲明》，不再支持“一國兩制”。他敦促北京重新建立港人的基本權利和自由，達致真正穩定，並表示美國將繼續與香港市民站在一起，支持《聯合聲明》承諾的高度自治。

史墨客接連衝擊北京的言論，很快引來中港兩地官方的反駁。

中國外交部發言人汪文斌12日在例行記者會上表示，港府已就此作出嚴正回應。對美方有關駐港領事官員罔顧事實、危言聳聽，對中方治港政策大放厥詞，對香港政治經濟形勢抹黑污衊，中方表示強烈不滿和堅決反對。