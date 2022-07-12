香港特首否認會將防疫軟件用於社會管理

香港/防疫

在港府擬仿效中國，把防疫手機程序「安心出行」改為實名制，並配以可隨時限制出行的「健康碼」後，不少評論質疑它會成為中國的「社會信用評級系統」，用作維穩，但香港行政長官李家超今(12日)早強調，「安心出行」程序只會用於抗疫，用於「非抗疫範圍」既不會發生，亦不切實際。

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中國省市及澳門均採用實名制的「健康碼」，以「紅黃綠」等顏色標示民眾在疫情方面的不同風險，而個人行動會按不同級別而受到限制。醫務衛生局長盧寵茂昨日在疫情記者會上再次提出，考慮把「安心出行」改為實名登記，並配以「紅、黃碼」，日後經核酸檢測屬陽性患者會被列入「紅碼」，居家檢疫的確診者不得離開處所；至於「黃碼」則主要針對並識別海外抵港者，以限制他們進入高風險場所，如醫院及參與除口罩等高風險活動。

李家超今早出席會議前表示，更改「安心出行」程序，只是針對確診人士和酒店檢疫人士，範圍相對窄，目的是要確保感染患者不會傳染他人，並優化入境後酒店檢疫日數，以期把受影響人數盡量減至最少。

當被問及「健康碼」會否像中國內地限制銀行客戶行動的社會管理時，李家超強調，港府行事必定守法，「安心出行」既是抗疫措施，將它用於「非抗疫範圍」是「唔會發生，亦都不切實際」，強調任何人有意藉此製造事端，都並非事實，呼籲公眾不要相信，政府亦會詳加解釋，並把受影響人數減至最低。他補充，港府現正聽取意見，有決定時會公告。

而在今早一個電台節目上，醫療衛生界立法會議員林哲玄表示，新安排雖然未必能夠實時降低確診數字，但可方便海外抵港人士，因為在他們取得「黃碼」後，酒店檢疫期可望縮短，改以居家監察。另一議員手北辰在不同電台節目中則質疑新安排的效用，又指若沒有足夠人手檢查和配合執法，會予人「好似為做而做」，照搬中國一套做法的印象。 不過，評論員兼政治學者沈旭暉在網上指出，「安心出行」會逐步成為中國的「社會信用評級系統」一類的全天候監控工具，逐步嚴格限制個人自由，而「新香港」政府必定會「一面『闢謠』，一面『積極落實』」，在缺乏媒體監督的情況下，李家超時代會圖窮匕現。

他又說，盧寵茂的構思比中國的「健康碼」更「進取」，除了可以像中國般把維權人士列為「破壞防疫」人士而將其「變相軟禁」外，更因香港強制接種疫苗而令民眾被迫處處受監視。他更憂慮，港府日後可以基於其他「社會安全」需求而使用這種香港健康碼，「按一鍵就能築起新柏林圍牆」。