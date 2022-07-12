駐港美領直指中國不再支持「一國兩制」 中港政府反斥為誣衊、不公

香港/政治

來港快滿三年的美國總領事史墨客在臨別演辭中，直指北京日益明顯要背棄《中英聯合聲明》中給予港人基本權利和自由的承諾，亦不再支持「一國兩制」，形容中國和香港政府的對港策略有損港人和香港環球中心地位，敦促北京恪守承諾以達致真正的穩定，「讓香港做回香港」。

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中國外交部駐港特派員公署和香港特區政府隨即發表聲明反駁，前者批評史墨客污衊中方的涉港方針政策，「詆毀一國兩製成功實踐」，公署對此堅決反對，並予以強烈譴責。另外，港府發言人則表示，史墨客對《港區國安法》的指控並不公平，亦與事實不符。

離任在即的史墨客昨(11日)先後向外交部駐港特派員劉光源進行離任拜會和在美國商會發表臨別演說，劉光源在下午的拜會中，向史墨客介紹中國領導人習近平最近在港講話的核心要義，雙方並就香港形勢和中美關係「深入交流」。不過，史墨客晚上在商會上的臨別演說，卻直批北京的治港策略違背承諾，有損香港。

thumbnail_12.7 美領史墨客(圖左)離任在即，他11日拜會中國外交部駐港代表劉光源(圖右)之時，在商會演說中直斥中國治港之非。 © 外交部駐港公署圖片

美方：中方威嚇外交人員「干預」有違外交關係公約

史墨客在演說中開宗明義稱，美國一直支持穩定繁榮的香港，並享有北京在《中英聯合聲明》中承諾的高度自治，「全然不同於損害港人和香港環球中心地位的中國政府及港府的對港策略」。他接普細數中美在對港策略上眾多「意見相左」之處，包括「當(中國)內地和香港官員進一步破壞香港的高度自治、受保護的權利和自由、民主機構等，我們(美國)會繼續發聲」，令當局為壓迫和違反承諾而負上責任。他強調，美國希望香港成功，「讓香港做回香港」。

他又反駁中國經常把香港的抗爭歸咎為「外國勢力」的說詞，認為北京以防止「外國干預」為由的做法，嚴重破壞了香港作為「亞洲國際城市」的聲譽。史墨客形容，譴責「外國勢力」引起動亂和暴力，是一個專制政府愛用的說法，亦是中國政府避責之法，他直指，中國經常把各國對香港的關注中的不受歡迎意見視為「外國干預」，更嘗試阻止外交人員表達其政府的觀點，例如以國安法威嚇進行日常公務的外交官，認為有關做法不符合中國在《維也納外交關係公約》中的義務。他強調，「交換意見不是勾結，參與活動更非干預，握手並非『幕後黑手』。」

他又說，「沒有一個國際商業中心在如此短暫的時間裡在政治環境方面經歷了如此巨大的滑坡。」導致香港成功的透明度、多元化和尊重法治等原則正受威脅，形容這些吸引外國資金的因素正面臨質疑，而由北京強加諸香港的《港區國安法》更令營商者面臨更大風險，至於數據隱私以及獲取關鍵商業信息的渠道等不足，更是新增的威脅。

史墨客又批評只有李家超一人參選的特首選舉是一場「假選舉」，引起G7成員國嚴重關切，認為這種選舉與香港基本法設立的普選目標背道而馳。至於去年底的立法會選舉投票率低，「並不代表香港民意」，而立法者亦不是向港人負責，而是向北京官員負責，這將嚴重地限制了善治和問責。

他總結說，美國曾經相信中國政府有誠意履行1997年做出的承諾，但越來越明顯的是，「北京已決定不兌現它曾許下的諾言，也不再想兌現《聯合聲明》，亦不再支持一國兩制。」他敦促北京信守給予港人權利和自由的承諾；收回施加於港人身上的壓力，免令港人背井離鄉、自我審查、退出公民社會生活。

中方：美方在港極盡顛覆滲透之能事

中國外交部駐港特派員公署即晚作出回應，批評美國駐港澳總領事史墨客標榜「美國對香港政策幾十年如一」，其實就是一以貫之「在香港顛倒黑白、興風作浪、污衊抹黑，極盡顛覆滲透之能事」。發言人稱，美國一邊標榜關心香港，一邊用商業警告恐嚇在港外國投資者，其亂港禍港之心、反華遏華之謀，路人皆知、天下共棄。

另外，港府今日凌晨發表聲明，反駁史墨客的說法，指他就國安法的評論是不公平的指控，與事實全然不符。發言人重申，國安法中有關危害國家安全的罪行，定義清晰，奉公守法者不會誤墮法網。至於史墨客對選舉的批評，發言人指，新選舉制度為落實愛國者治港提供了法律保障，強調沒有一個國家或地區的人民，會容許政權落入不愛國，甚或出賣自己國家的人手中。