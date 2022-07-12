37年來訪日最高層級官員賴清德以親友身分出席安倍葬禮

日台/安倍葬禮

日本政府昨天(11日)突然發出簽證給台灣副總統賴清德，使他得以緊急前往東京，向遇刺身亡的前首相安倍晉三的家屬致哀。今天賴清德也在東京出席了只有安倍的近親出席的葬禮，預計晚間返回台灣。外傳賴清德是代表台灣總統蔡英文前往致哀，但台灣官方均守口如瓶，強調是「私人行程」。不過賴清德確實是37年來，台灣訪日最高層級的官員。

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據了解，賴清德此行為避免一切阻力，台灣總統府、外交部及台日交流協會對行程高度保密，官方甚至希望能夠在完全結束再公開。不過，賴清德昨天一抵達東京就由台灣駐日代表謝長廷陪同，前往探視安倍遺孀安倍昭惠致哀，在現場守候的日本媒體拍到了畫面，消息立刻傳回台灣。

昨天傍晚，賴清德也以親友的身分前往東京增上寺的靈堂上香；今天中午，他的座車再度抵達增上寺，參加了包括日本首相岸田文雄及美國國務卿布林肯等各國政要出席的葬禮。

外傳賴清德是代表台灣總統蔡英文前往致哀，日本媒體也形容賴清德是蔡英文總統緊急派任的代表。不過台灣官方到目前為止仍然低調，外交部說，這是賴副總統的私人行程，外交部沒有評論；總統府發言人張惇涵也說，尊重安倍家屬，對相關行程沒有評論及說明。

據了解，安倍的家屬決定12日舉辦家祭之後，私下邀請各國政要及親近友人，台灣官方接到邀請後，總統蔡英文馬上要求外交部協助賴清德，但因台灣與日本沒有正式邦交，又擔心中國大陸反彈，因此賴清德在出發前絕對低調，台灣與日本也達成默契，不派遣任何具官方身分的人員隨行。

台灣立法院民進黨團幹事長鄭運鵬、書記長陳歐珀今天在立法院舉行「台日邦誼情如親友」記者會，鄭運鵬認為，不管政黨、政府、民間，台日關係都是情同親友和家屬；雙方雖表達賴副總統是以個人身分去安倍晉三的靈堂和家中致意，但就兩國關係來看，賴清德是副總統的身分，而個人身分就是外交身分，賴清德前往日本就是台灣的特使。

鄭運鵬指出，台灣的外交處境困難，安倍晉三被槍擊的不幸事件後，賴副總統以特使的身分前往，這也代表兩國關係到達一個層次，情同親友，安倍晉三的家屬也把賴副總統當成親友，這對兩國關係來說是非常深刻的。

李登輝曾於1985年3月副總統任內擔任特使，前往烏拉圭參加總統胡里歐桑吉內提就職大典，返國途中曾到日本作非正式訪問，因此賴清德是37年來台灣訪日最高層級官員。

台灣媒體則分析，日政府發籤證給中華民國現任副總統賴清德，一是向中國大陸表示其不屈服的立場，二是拉攏自民黨內的保守派，確立未來黃金三年的穩定執政。