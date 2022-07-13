中國人口2022年起轉降減 明年被印度趕超

中國/世界人口/

聯合國7月11日發布的推算顯示，世界人口年度增長率自可追溯統計數據的1950年以後首次低於1％，創出最低水平。人口規模為世界最大的中國也因長期的計畫生育政策等產生影響，自2022年起轉為人口減少，到2023年將被印度反超。在人類史上顯得罕見的支撐20世紀經濟增長的人口爆炸將在近期迎來終結。

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據日本經濟新聞署名川手伊織今天報道稱，世界人口增長率破1%,人口增長“火車頭”中國將不在。

該報道稱，聯合國自2019年以來時隔2年修訂了世界人口預測。由於全球少子老齡化和新冠疫情的影響，世界人口增長率2020年首次跌破1％，2022年降至0.83％。此次是首次跌破1％。

在2019年的上次推算時，預測中國人口自2032年開始減少，但此次提前了10年。到2050年將降至13億1200萬人，到2100年降至7億6600萬人。分別比上次推算下調9000萬人和3億人。到2023年，印度的人口將超過中國，成為世界最多。

中國的人口增加和迅速城市化疊加，再加上2001年中國加入世界貿易組織（WTO），一直推動世界經濟增長。今後遷移至城市的人也將邁向老齡化，推動經濟增長的力量將隨之減弱。

該報道說，到2023年超過中國的印度也將以2063年的近17億人迎來頂峰。隨後，人口增長明顯的只有非洲。不過，印度和非洲存在產業培育和就業增長跟不上人口增長的風險，很難期待成為像中國那樣的世界經濟的火車頭。