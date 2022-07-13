中國將公布經濟增長數據 有預警稱或呈跌慘 專家歸咎於清零

中國/經濟/清零

由於嚴格的疫情限制和房地產淪陷危機，中國經濟遭受嚴重打擊，一般預計中國周五將公布一項2020年以來最弱的第二季度增長數據之一。專家認為，雖然造成中國經濟第二季度萎縮的罪魁禍首是新冠病毒，但是中國的清零防疫政策嚴重損害了經濟。消息沒有提及與病毒共存的防疫政策在中國是否會造成另外什麼危害。

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法新社今天說預計中國第二季度GDP將呈現驟降放緩。

4月，中國經濟首都上海被完全封鎖了兩個月，以阻止中國自疫情開始以來最嚴重的新冠病毒疫情爆發。在政治權力中心的首都北京，曾經考慮在5月進行類似的封鎖。這些措施對經濟造成了沉重打擊，許多公司、工廠和企業被迫關閉，供應鏈處於緊張狀態。

法新社採訪的12位專家預測，4月至6月期間，中國的國內生產總值（GDP）將平均同比增長1.6%。

官方數字將於周五與其他經濟指標一起公布。而在上一季度，中國的GDP同比增長了4.8%，低於中國政府今年設定的5.5%的目標。根據荷蘭合作銀行的分析師梅維森Teeuwe Mevissen說，在第二季度，"禁封對經濟產生了重大的負面影響"。

中國繼續以保護相對未接種疫苗的老年人為名，對新冠病毒疫情採取嚴格的清零戰略。這些措施包括一旦出現少數病例就施行隔離或有針對性的禁閉，這將懲罰經濟和旅遊，並對消費產生影響。

因此，一些經濟學家預計，自2020年以來，中國國內生產總值將首次出現季度性萎縮。

據梅維森說，房地產行業是第一波疫情復蘇的推動力，但它現在仍然處於迷茫之中。

長期以來，房地產一直是中國經濟增長的支柱，在這個房產所有權通常是結婚前提條件的國家，生活水平的提高和購買熱潮激發了房地產膨脹。但是，與新冠病毒疫情有關的不確定性正在使買家感到害怕，因為，封城禁足並拖累家庭收入。而此時中國的許多房地產集團正處於財務困境之中。

牛津經濟研究院的分析師Tommy Wu觀察到，自6月初解除對上海的封鎖以來，中國經濟還是有所恢復。但他警告說，消費在短期內仍將是脆弱的，他認為一旦出現零星的陽性病例，就有可能出現新的封禁。

最近幾天，新的疫情反彈引起了人們對恢復封禁的擔憂，特別是在中國東部的一個主要製造業地區。

野村銀行的經濟學家Ting Lu說，新冠病毒變體仍然是 "中國經濟的主要危害源"。

當一些聲音呼籲放寬防疫措施以支持經濟時，中國國家主席習近平仍在強調所謂的清零政策的理由。據習近平6月在北京稱，"寧可對經濟發展產生暫時的小的影響，也不要影響民眾的安全和健康。" 在這種背景下，許多經濟學家認為，中國今年將很難實現官方的增長目標。

世界銀行已經將其對亞洲巨人的預測下調至4.3%。

至於接受法新社採訪的專家稱，他們預計今年中國的GDP平均增長3.9%，而2021年為8.1%。這將是四十年來最慢的速度，當然這不包括新冠肺炎病毒爆發的時期。