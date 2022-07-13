中國軍隊也發跟監美國軍艦照片 稱有能力處置

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美國導彈驅逐艦“班福特”號今天駛入中國聲稱的西沙群島“領海”，中國軍隊稱依例組織海空軍力跟監驅離。中央社說，與以往不同的是，解放軍首度公布兩張跟監美艦的“現場處置圖”，顯示雙方軍艦距離相當接近。中國專家稱從照片可以看出，在解放軍的嚴密監視之下，美艦火炮和火控雷達都處於起始位置，未進行操演，可能意在表明自己打算“無害通過”。

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據中央社今天報道稱，中國軍隊首度公布跟監美艦照，專家稱表明解放軍有力應對措施。

美國軍艦近年頻繁駛入南海主權爭議海域，執行符合國際法的“航行自由任務”（Freedom of Navigation Operation），都會發文官宣，也會跟監中國海軍艦艇編隊。2021年4月4日，美國海軍公布一張導彈驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin，DDG 89）艦長“翹腳”近距離目視中國航空母艦遼寧號的照片，引發轟動。有軍事專家分析，這是美方對中方進行認知作戰，凸顯美軍並不將遼寧艦的戰力放在心上。

但相隔不到半年，班福特號（USS Benfold, DDG-65）今天再度駛入中國聲稱的西沙“領海”，共軍南部戰區微信公眾號事後通報並首度公布兩張“現場處置圖”，一張是在中國054A型護衛艦“鹹寧艦”上拍攝的近距離跟監班福特號照片，士兵正操作儀器測量美艦的方位；另一張是班福特號全景照，能清楚看到舷號。

據中央社，中國環球網今天引述中國艦艇軍事專家張學峰稱，南部戰區首次第一時間公開中方應對美艦的照片，既表明了解放軍有力的應對措施，又及時公開現場情況，防止美方倒打一耙，輿論應對更為主動。張學峰還稱，從照片可以看出，在解放軍的嚴密監視之下，美艦火炮和火控雷達都處於起始位置，未進行操演，可能意在表明自己打算“無害通過”。